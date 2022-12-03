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Güney'de Aile Hukuku'nda düzenleme

Rum Meclisi’nin, 49 “evet” ve 1 “çekimser” oyla, aile hukuku yasasında öngörülen düzenlemeyi onayladığı belirtildi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 14:19
Güney'de Aile Hukuku'nda düzenleme

Rum Meclisi’nin, 49 “evet” ve 1 “çekimser” oyla, aile hukuku yasasında öngörülen düzenlemeyi onayladığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Rum Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaridis, aile hukukunda çocuk merkezli bir düzenlemeye gittiklerini belirterek toplumun ve vatandaşların önemli talebine yanıt vermiş olduklarını ifade etti.

Gazete düzenlenen yasa ile birlikte tarafların Rum Ortodoks Kilisesi’ne veya dini bir gruba mensup olup olmadığına bakılmaksızın,  her türlü ailevi anlaşmazlığı çözebilecek şekilde aile mahkemelerinin yetki alanının genişletilmesini, Kilise tüzüğünde öngörülen taraflar arasındaki boşanma sebeplerinin de yasal çerçeveye alınmasını öngördüğünü yazdı.

Habere göre Fotini Çiridu ise yaptığı açıklamada davaların artık daha hızlı ilerleyeceğini, sorumlulukların Kilise’den alındığını belirtti.

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