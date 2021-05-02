Güney'de 58 yeni vaka

Paskalya Pazarı tatili nedeniyle toplu testler yapılmadı.

Ölüm, aşılanmamış 56 yaşındaki bir adamla ilgiliydi. Ölenlerin altta yatan koşulları olup olmadığı artık kamuya açıklanmıyor. Toplam ölüm sayısı şu anda 314'tür.

Hastanelerde 72'sinin durumu ağır olduğu söylenen 292 kişi var.

Gerçekleştirilen 6,158 testin 6,112'si PCR ve 46'sı hızlı test olan 58 pozitif çıktı şu şekildedir:

Havaalanlarında yolcu kontrolleri kapsamında alınan 5.008 numuneden 4 tanesi.

755 örnekten 39'u özel girişimle alındı.

349 örnekten 14 tanesi hastane laboratuvarlarında test edildi

Özel klinik laboratuvarlar ve eczaneler tarafından yapılan 46 hızlı testten 1'i

Yalnızca bakanlığın halka yönelik ücretsiz programı tarafından yapılan testlerle ilgili olduğu için alan dağılımı yoktu.