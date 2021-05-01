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Güney'de 463 yeni vaka, 1 kişi vefat etti

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:12
Güney'de 463 yeni vaka, 1 kişi vefat etti
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Rum Sağlık Bakanlığı, Covid-19 için 31.677 PCR testi yaptı. Yapılan testlerin sonucuna göre bir ölüm ve 463 pozitif ve yüzde 1.46 pozitiflik oranıyla hızlı testler açıkladı.

Vefat eden kişi bir doz aşı olan 80 yaşında bir adamdı. 

Ölenlerin altta yatan koşullara sahip olup olmadığı belli değil.

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Mart 2020'den beri toplam ölüm sayısı 313'tür ve ortalama yaş 78'dir.

Hastanelerde 71'in durumu ağır 274 kişi var. Bunlardan 29'u entübe edildi.

Cumartesi günkü 31.677 testin 7.076'sı PCR ve 24.601 hızlı testti ve aşağıdaki gibi 463 pozitif sonuç verdi:

Temaslı izleme yoluyla elde edilen 671 numuneden 43 tanesi
Havalimanlarında alınan 3.230 numuneden 3 tanesi
Özel girişim yoluyla alınan 3.019 numuneden 128 tanesi.
Hastane laboratuvarlarında test edilen 142 numuneden 11 tanesi
Özel klinik laboratuvarlarda ve eczanelerde test edilen 190 numuneden 11 tanesi
Bakanlığın ücretsiz programı kapsamında test edilen 24.411 örnekten 267'si
Lefkoşa'da 9.909 testten 102, Limasol'da 5.737 testten 65, Larnaka'da 4.517 testten 53, 2.201 testten Baf'ta 25 ve Gazimağusa'da 1.885 testten 19 pozitif çıktı.

Ulusal Muhafızlarda alınan 162 örnekten 3 pozitif tespit edildi.

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