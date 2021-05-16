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Güney'de 165 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Pazar günü, yüzde 0,26 pozitiflik oranıyla 165 yeni koronavirüs vakası tespitb etti.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:10
Güney'de 165 yeni vaka!
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Üst üste ikinci gün ölüm tespit edilmedi.

Covid-19 hastası toplam 157 hasta hastanede, 50'sinin durumu ağır. Bunlardan 27'si entübe.

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Yeni vakalar 63.798, PCR ve hızlı testler arasında tespit edildi.

Tüm ilçelerde sağlık bakanlığı adına yapılan hızlı testler arasında 114 vaka da yer aldı. Lefkoşa ilçesinde yüzde 0,20 pozitiflik oranıyla 50 pozitif vaka tespit edildi. Limasol'da 39 vaka (yüzde 0,24), Larnaka'da 19 (yüzde 0,21), Baf'ta 4 (yüzde 0,07) ve Gazimağusa bölgesinde 2 vaka (yüzde 0,04) tespit edildi.

Şu ana kadar toplam vaka sayısı 71.064'tür.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKktcVakaPandemiCovid19
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