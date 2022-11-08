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"Güney atması gereken adımları atmadı"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Imagine projesinin iptali ile ilgili konuştu.

08 Kasım 2022 Salı 12:31
"Güney atması gereken adımları atmadı"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Imagine projesinin iptali ile ilgili konuştu.

'Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığından gelen yazıyla proje askıya alındı' diyen Çavuşoğlu, geçmişte iki toplumun yakınlaşmasıyla ilgili bir çok çaba ortaya konduğunu ve eş zamanlı adımların atılması için karşılıklı sözler verildiğini kaydetti. 

Çavuşoğlu eş zamanlı adımların atılması gereken bir dönemde, KKTC'nin üzerine düşeni yaptığını ancak, Rum tarafının bu konuda herhangi bir adım atmadığını kaydetti. Limasol'daki Türk okuluna halen kitaplarının gitmediğini belirten Çavuşoğlu, Güney'in bu konularda adım atmadığı için Cumhurbaşkanlığı'nın da bu projeyi askıya aldığını kaydetti. 

"Tarih kitaplarında değişiklik yapmadılar"


Karpaz'daki Rum okulunda her türlü dersin verildiğini ve üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Limasol'daki Türk okulunda ise özellikle tarih kitapları eksik olduğundan, sadece seçmeli Türkçe dersi verildiğini anlattı. 


Rumların tarih kitaplarında yapacaklarını açıkladıkları değişiklikleri de yapmadıklarını söyleyen Bakan, 'o kitaplarda 250'den fazla Türk düşmanlığını körükleyen ifadeler bulduk' diye konuştu. 

İmagıne Projesinin bir dernek tarafından yürütülüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, 'projenin iptal edilmediğini, bu sorunların çözümlenmesi için askıya alındığını' kaydetti.

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