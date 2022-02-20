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Güneşer’den sağlık önerileri…

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Simge Güneşer, kış aylarında kilo almamak ve hasta olmamak için önerilerde bulundu.

20 Şubat 2022 Pazar 14:00
Güneşer’den sağlık önerileri…

Uzman Diyetisyen Simge Güneşer, soğuk günlerde kapalı ortamlarda geçirilen saatlerin arttığını belirterek, kışın vücut ağırlığını korumak ve hastalanmamak adına sağlıklı beslenilmesi ve hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“TAM BUĞDAY EKMEK ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMESİ ÖNEMLİ”

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GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Güneşer, sıvı tüketimi, düzenli ve kaliteli uyku ve en az haftada 5 gün fiziksel aktivitenin yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerektiğini kaydetti. “Öncelikle kendimize ve ailemize kış sebze ve meyvelerinin tüketimini artıracak şekilde yemekler tercih etmemiz veya hazırlamamız daha yararlı olacaktır” diyen Güneşer, bisküvi, kraker, kek, pasta gibi şeker içeriği yüksek basit karbonhidratların yerine yoğurtlu yulaf tarifleri ve tam buğday ekmek ürünlerinin tercih edilmesini önerdi.

“UZUN SÜRE TOKLUK SAĞLAYACAK KALİTELİ PROTEİNLERİ TERCİH ETMELİYİZ”

Margarin ve tereyağı yerine zeytinyağına yer verilmesi gerektiğini belirten Güneşer, “Derin yağda kızartmalar yerine ise buğulama, haşlama, fırında ızgara besinler tercih edilmelidir. Beslenmemize günlük olarak mevsimine uygun taze 3 porsiyon sebze, 15-20 adet çiğ badem veya fındık veya 2 adet tam ceviz ve haftada 2-3 defa kurubaklagil tüketimine yer verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, pırasa, karnabahar, maydanoz, yeşil tatlı biber gibi sebzelerin tüketiminin önemsenmesi gerektiğini belirten Güneşer, “Uzun süre tokluk sağlayacak kaliteli proteinleri tercih etmeliyiz. Bunun yanı sıra sağlıklı bir yaşam şeklinin benimsenmesi ve sürdürülmesine adına alkol ve tütün ürünlerinden uzak durmamız yararlı olacaktır” dedi.

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Son Güncelleme: 20.02.2022 16:14
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