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Güneş enerji sistemi kurulumu yapan yetkisiz kişiler tüketicileri mağdur ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Bora Karaçam, güneş enerji sistemleri (GES) ile ilgili olarak yazılı açıklama yaparak, son dönemde yetkisiz kişilerin mağdur ettiği tüketicilerden şikâyetler aldıklarını kaydetti. 

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:03
Güneş enerji sistemi kurulumu yapan yetkisiz kişiler tüketicileri mağdur ediyor
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“Sektörün yükselen cazibesi bu alanda yetkisiz iş yapan kişilerin ortaya çıkmasına neden oldu” diyen Karaçam, bunun sonucunda yetkisiz ve ehil olmayan kişiler tarafından hatalı yapılan sistem kurulumlarının tüketicilerin mağduriyeti ile sonuçlandığını ifade etti.
“Bu konuda mağduriyet yaşayan vatandaşlar tarafından Birliğimize şikâyetler yapılmaktadır. Konuyu araştırdığımızda yasa dışı elektrik işleri ile uğraşan kişilerin işin içinde olduğunu görüyoruz” diyen Karaçam, sistem kurulumu aşamasında yapılan hataların sistemlerin verimliliğini düşürerek tüketicinin mali olarak zarar etmesine neden olabildiği gibi binanın ve binadakilerin güvenliği açısından da risk teşkil ettiğine işaret etti. 

“ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAK KİŞİLERİN KTEMB ÜYELİK KARTI MUTLAK SURETLE SORGULANMALIDIR”
Karaçam şöyle devam etti:
“Birlik olarak bu riskleri ortadan kaldırarak sistem kurulumlarının belirli kurallar çerçevesinde ve bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamak için teknik komitelerimizin çalışmaları sonucunda ülkemizdeki standartlar ve Kıb-Tek yerel nizam ve kurallarına uygun olarak kaynak olması bakımından bir kurulum rehberi oluşturarak üyelerimizin hizmetine sunduk.
51/2006 sayılı KTEMB Yasası gereği KKTC’de elektrik işleriyle uğraşmaya yetkili olan KTEMB üyeleri haricindeki kişilerin elektrik işleriyle uğraşmaya yetkileri olmadığı gibi bu sistemlerin şebekeye bağlanıp mahsuplaşma yapılabilmesi için Kıb-Tek tesisat kontrolüne sunma yetkisi de bulunmamaktadır. İleride herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kurulum işlemine başlanmadan önce elektrik işleri yaptırılacak kişilerin KTEMB üyelik kartı mutlak suretle sorgulanmalıdır” 

“MALZEME SATIŞI YAPAN HERKESİN KURULUM YAPMA YETKİSİ OLMAYABİLİR”

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Günümüzde pek çok firmanın güneş enerji sistemleri için gerekli olan panel, inverter ve bağlantı aparatları gibi çeşitli malzemelerin satışını yaptığını kaydeden Karaçam, satış yapan herkesin kurulum yetkisi olmayabileceğine işaret etti.
Karaçam şunları kaydetti:
“Bu konuda tüketiciler tarafından bizlere en sık sorulan sorulardan birisi de satış yapan firmaların kurulum yapabilmek için yetkisi olup olmadığı şeklindedir. Ülkemizde bu sistemlerin malzeme satışını yapan herkesin bu sistemlerin elektriksel kurulumunu yapabilmek için gerekli olan yasal yetkiye sahip olmayabileceği bilinmelidir. Piyasamızda bu işle ilgilenen malzeme satıcıları genellikle KTEMB üyesi yetkili elektrik müteahhitlerinden taşeronluk hizmeti almaktadırlar. Ancak zaman zaman yetkisi olmadığı halde satış işleminin yanı sıra elektriksel kurulum yaptığı bildirilen kişilerle ilgili de şikâyetler alıyoruz.

“BU KONUDA MAĞDURİYET YAŞAYAN TÜKETİCİLER BİRLİĞİMİZE MÜRACAATTA BULUNABİLİRLER”
Bu sistemlerin elektrik işleriyle ilgili olarak sorun yaşayan veya şikâyeti olan tüketicilerin isterlerse Birliğe yazılı dilekçe ile müracaatta bulunabileceğini anlatan Karaçam, KTEMB organlarının yaşanan sorunun çözümü ile ilgili hukuksal çerçevede çözüm üretilmesine katkıda bulunabileceği gibi tüketicinin talep etmesi durumunda elektrik işleriyle ilgili teknik rapor da hazırladığını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 14.10.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri BirliğiGüneş Enerji Sistemi Kurulumu
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