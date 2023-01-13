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Güne böyle başlamak stresi yok ediyor!

13 Ocak 2023 Cuma 08:07
Güne böyle başlamak stresi yok ediyor!

Psikologlara göre günü verimli ve mutlu geçirmenin bir sırrı da internetten uzak kalmak. Bir amaç belirlemek ve o yolda çaba sarf etmek de ruh sağlığını olumlu etkileyen bir davranış. Peki hangi sabah rutinleri enerjik hissettirir?

Uyanır uyanmaz telefona sarılmak birçok kişinin yaptığı büyük bir yanlış. Çünkü uzmanlar sabahın ilk saatlerinde alınan olumsuz bir haberin günün geri kalanını etkileyeceği görüşünde. Peki hangi sabah rutinleri enerjik hissettirir? İşte yanıtı...

STRESSİZ BİR GÜN İÇİN...

Bir amaç belirleyin

Psikolog Jessica Jackson yapılacaklar listesinin yarardan çok zarar getirebileceğini söyledi. Uyanır uyanmaz e-postaları kontrol etmek veya takvime bakmak gibi maddelerden oluşan yapılacaklar listesini kontrol etmenin güne stresli bir şekilde başlama yolu olduğunu kaydeden psikolog, bunun beynin panik moduna geçireceğini vurguladı.

Uzman bunun yerine güne bir kelime ya da cümleden oluşan bir amaç belirleyerek başlanmasını tavsiye etti:

Kendinize, 'Bugünkü amacım başarılı olmak veya 'Bugün rahat olmak istiyorum' diyebilir ve bu şekilde hissetmek için gelecek 24 saat içinde neler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. 'Minnettarlık' gibi güçlü bir kelime de gün boyunca her şeye nasıl tepki vereceğinizi etkileyebilir.

Jackson bunun önceliklerinize odaklanmanızı ve tamamlamanız gereken işlerden ziyade o gün için heyecanlanmanızı sağlayacağını savundu.

İnternet gerektirmeyen bir rutin seçin.

Psikolog Debbie Sorensen, "Sabahları teknolojiden kopmak beyninizi yeniden başlatmanın en iyi yolu." dedi.

Uyandıktan hemen sonra telefona ya da bilgisayara bakmanın dikkatinizi dağıtacağını ve olumsuz bir haber görmenin stresi tetikleyebileceğini belirten Sorensen bunun yerine kitap okumak, günlük yazmak, yürüyüş veya egzersiz yapmak gibi aktiviteleri önerdi.

Psikolog şöyle konuştu:

Sabahları rahatlatıcı ve çevrimdışı bir aktivite yapmanın faydaları gün boyunca sürer. Çünkü güne zihinsel açıdan daha dengeli ve enerjik hissederek başlarsınız.

Sorensen kendisinin sabahları çocuklarından biriyle kitap okuyarak ya da ailesindeki kimse uyanmadan bir bardak kahve içerek geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Sabahları eğlenceli hale getirin.

Endüstriyel psikolog Laura Pendergrass, "Eğlence, sağlıklı yaşam denkleminin kritik ama yeterince değer verilmeyen bir parçası." diye konuştu.

Pendergrass işe hazırlanırken üç dakikalık dans rutini veya en komik arkadaşlarınızdan birini aramak gibi eylemlerle sabahları gülümseyebileceğinizi ifade etti. Bu, mutluluk hormonu diye de bilinen endorfinin salınımını artırabilir.

Endüstriyel psikolog kendisinin işe gitmeden önce genellikle birkaç dakika pozitif doğa belgeseli izlediğini, bunun ruh halinde büyük fark yarattığını belirtti:

"Teneffüsün çocuklar için öneminin farkındayız ve bunu okula dahil ediyoruz. Ancak yetişkinler olarak oyunun önemini unutuyoruz."

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