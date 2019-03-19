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Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”
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Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”

Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”

19 Mart 2019 Salı 13:51
Gündüz “ Kamu reformu kaos yaratacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz hükümetin; “kamu reformunu çıkaracak” diye toplumun genetiği ile oynandığını ileri sürerek, “Kamu Reformu kaos yaratacak” görüşünü savundu.

UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, katıldığı TV programında kamu reformunu değerlendiren Gündüz, reform ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Gündüz, hükümetin hazırladığı tasarının geçmesi halinde kamunun bundan büyük zarar göreceğini savunarak, kaos yaşanacağını, “kurumsal hafızanın yok olacağını” söyledi.

Menteş Gündüz, bu zamana kadar verilen hakların budanarak reform yapılmasının yanlış olduğunu dile getirerek, “Reform, yapıldıktan sonra 5 sene içerisinde meyvesini verir, 1974’ten bu zamana verilen haklar var, bunları bir anda ortadan kaldırırsanız itibar görmezsiniz” ifadelerini kullandı.

Reformun direkt atama yapmaya imkan verdiğine dikkat çeken Gündüz, bunun emekli müsteşarların geri çağrılmasına kapı açtığını ve sakıncalı olduğunu kaydetti.

Yasanın geçmesiyle müşavirliğin devam edeceğine de dikkat çeken Gündüz, Başbakanın yasayı teknik komiteye gönderip tekrar görüşülmesi gerektiğini savundu.  Gündüz aksi takdirde “Bunun adı reform değil, genetikle oynamaktır” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 19.03.2019 18:12
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