banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119574
ALTIN
311.368
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8894
EURO
6.5509
Beceriksizlikler
Beceriksizlikler
Biz sizi ne zaman sattık ki!
Biz sizi ne zaman sattık...
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa Ne Yazar?
Yeni Hastane 1500 Yataklı Olsa...
Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

Gündüz: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, yapılacak olan seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığın, bu seçimde Kıbrıs Türk halkının geleceğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Gündüz: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, yapılacak olan seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığın, bu seçimde Kıbrıs Türk halkının geleceğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

18 Şubat 2020 Salı 15:22
Gündüz: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusudur”
banner337

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, yapılacak olan seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığın, bu seçimde Kıbrıs Türk halkının geleceğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TV Güneş’te “Parantez” programına katılarak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair  değerlendirmelerde bulunan Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine dikkat çekti.

Programda Gezici Araştırma Şirketi’nin  anket sonuçlarını da değerlendiren Gündüz, Gezici’nin ilk kez anket yapmadığını vurguladı.

Gündüz, kapalı Maraş’ta yapılan toplantı ile ilgili eleştirilere de  yanıt verdi.

“KİŞİSEL HIRSLARA BAĞLANILMAMALI”

Menteş Gündüz, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sadece bir seçim olmadığına vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının tarihi sürecine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk halkının eskiden yaşadığı badireleri atlatarak bugüne nasıl gelindiğini, 74’ten bu zamana tek bir kurşun atılmadan yaşandığını unutmadan, geleceğe güvenle bakarak adım atılması gerektiğini kaydeden Gündüz,  UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın bu doğrultuda ilerlediğini, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı karanlık günlere dönmemesi, ama bunu topla tüfekle değil, akıl yoluyla uluslararası arenada yapılması gerektiğini savunan biri olduğunu ifade etti.

banner317
Gündüz, bu seçimin sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Kıbrıs Türk halkının geleceği söz konusu olduğunu dile getirerek, “Ya çözüm olacak, ya çözülecek. Kişisel hırslara bağlanılmamalı” şeklinde konuştu.

 ANKET HAKKINDA…

Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonuçlarını da değerlendiren Gündüz, “Bu anketleri uygun görmeyen siyasi partiler uydurma diyor ama burada emek var” ifadelerini kullandı ve bu anketlerin ilk defa yapılmadığı söyledi.

Gündüz, Gezici’nin daha önce yaptığı anketlerde çıkan sonuçları da hatırlatarak, “Gezici, yaptığı anketler 3 aşağı 5 yukarı aynı çıktı” dedi ve halkın gözündeki durumun da bu olduğunu söyledi.

“KAPALI MARAŞ EZBERLERİ BOZDU”

Kapalı Maraş’ta yapılan yuvarlak masa toplantısında   muhalefetin bulunmaması eleştirilerine yanıt veren Gündüz, “Türkiye ve KKTC’den üst düzey davet yapıldı. Bize bir gün önceden bilgi verildi diye şikayet ediyorlar. Amerika’ya mı gidiyorlar?” şeklinde konuştu.

“Maraş’taki hak sahipleri ile ilgili yola çıkarak çalışma başlatıldı” ifadelerini kullanan Gündüz, “UBP gündem takip etmiyor, gündem yaratıyor. kapalı Maraş ezberleri bozdu” dedi.

banner335
Son Güncelleme: 18.02.2020 18:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa’da iki butik oteli ziyaret etti
Kanser Araştırma Vakfı’nın 17. Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta Yapılacak
Kanser Araştırma Vakfı’nın 17. Orkide Yürüyüşü 1 Mart’ta Yapılacak
Akıncı yarın akşam üç tv kanalının ortak yayınına konuk oluyor
Akıncı yarın akşam üç tv kanalının ortak yayınına konuk oluyor
Ktös, Fuat Oktay’ın Açıklamalarını Eleştirdi
Ktös, Fuat Oktay’ın Açıklamalarını Eleştirdi
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Elektrik kesintisi iptali
Elektrik kesintisi iptali
Trafik Dairesi tablet taksimetre uygulaması için çalışma başlattı
Trafik Dairesi tablet taksimetre uygulaması için çalışma başlattı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” Açılıyor
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” Açılıyor
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı ULUSKON heyetiyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı ULUSKON heyetiyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim