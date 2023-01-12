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Gündem; Kalifiye turizmci yetiştirmek...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda, ülke genelindeki meslek lisesi okul müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

12 Ocak 2023 Perşembe 10:30
Gündem; Kalifiye turizmci yetiştirmek...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda, ülke genelindeki meslek lisesi okul müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

GÜNDEM; KALİFİYE TURİZMCİ YETİŞTİRMEK...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Turizm Eğitim Müfettişi Bahar Gülnihal ve KKTC genelindeki Meslek Liseleri okul müdürlerinin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, ülke turizminin ihtiyacı olan kalifiye turizm elemanının yetiştirilmesinin arttırılmasına yönelik, Bakanlığın yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında okul müdürlerine bilgiler verildi, çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Özellikle ülke gençliğinin turizm sektöründe istihdam edilebilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye turizmcilerin yetiştirilmesi ve bu anlamda işsizlik sorununun da büyük ölçüde giderileceği konularının görüşüldüğü toplantıda ayrıca, turizm bölümü öğrencilerine yönelik olarak sektör temsilcileri ile biraraya gelebilecekleri workshopların da düzenlenmesi konuları görüşüldü.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da toplantıyı ziyaret ederek, bir süre toplantıya başkanlık etti.

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