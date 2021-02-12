Güncel vaka sayıları

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 108 milyon 298 bin 669, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 378 bin 873 ,iyileşen kişi sayısı ise 80 milyon 345 bin 420.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 002 bin 240.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 880 bin 603,

- Brezilya 9 milyon 716 bin 298,

- Rusya 4 milyon 27 bin 748,

- İngiltere 3 milyon 998 bin 665,

- Fransa 3 milyon 406 bin 685,

- İspanya 3 milyon 41 bin 454,

- İtalya 2 milyon 683 bin 403,

-Türkiye 2 milyon 564 bin 427,

-Almanya 2 milyon 321 bin 215,

-Yunanistan 168 bin 872,

-Güney Kıbrıs 32 bin 175,

-KKTC 2967.