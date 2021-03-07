Güncel vaka sayıları

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 117 milyon 81 bin 668, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 600 bin 48 ,iyileşen kişi sayısı ise 92 milyon 655 bin 967.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 653 bin 891.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 210 bin 799,

- Brezilya 10 milyon 939 bin 320,

- Rusya 4 milyon 312 bin 181,

- İngiltere 4 milyon 213 bin 343,

- Fransa 3 milyon 882 bin 408,

- İspanya 3 milyon 149 bin 12,

- İtalya 3 milyon 46 bin 762,

-Türkiye 2 milyon 769 bin 230,

-Almanya 2 milyon 502 bin 122,

-Yunanistan 203 bin 978,

-Güney Kıbrıs 36 bin 575,

-KKTC 3601.