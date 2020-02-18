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Güncel konuşmalarda gıda güvenliği tartışıldı

Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda gıda güvenliği konusu ele alındı.

Güncel konuşmalarda gıda güvenliği tartışıldı

Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda gıda güvenliği konusu ele alındı.

18 Şubat 2020 Salı 13:02
Güncel konuşmalarda gıda güvenliği tartışıldı
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Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda gıda güvenliği konusu ele alındı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Hükümet gıda güvenliğini tehdit ediyor” başlıklı konuşma yaptı.

İlaç Eczacılık Dairesi deposuna ilaç girişlerinin de, çıkışlarının da kaydının tutulabilmesine imkan olmadığını dile getiren Şahali, devlete ait ilaç envanterinin doğru şekilde yapılamaz durumda olduğunu kaydetti.

İlaç Eczacılık Dairesi’ne acilen raf sistemi kurulması gerektiğini söyleyen Şahali, bunun sadece 100 bin TL’lik kaynakla yapılabileceğini dile getirdi. Buna ek bin lira ile otomasyon sisteminin de kullanılabilir hale gelebileceğini savunan Şahali, bu projelerin acilen hayata geçirilmesini istedi.

Bakanlar Kurulu’nun yetkisi ve haddi olmayan birçok işleme imza attığını dile getiren Şahali gıda güvenliği konusunda da bu yönde işlemler yapıldığını kaydetti. Bitki sağlığı mevzuatına aykırı işlemler yapıldığını söyleyen Şahali, Bakanlar Kurulu’nun tütün ürünlerinin bitki sertifikasından muaf sayılarak adaya sokulması yönünde karar almasını eleştirdi.

“Bakanlar Kurulu hangi yetkiye dayanarak bu karara imza atıyor” diye soran Şahali, bunun toplum sağlığını tehlikeye attığını savundu. Şahali “Yürürlükteki mevzuata uyum konusu pazarlığa tabi değildir” dedi.

Ülkede hala tam teşekküllü bir devlet laboratuvarı bulunmadığını söyleyen Şahali, bununla ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağına dair de görünürde bir şey olmadığını kaydetti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da cevap vermek üzere çıktığı kürsüde Erkut’a yönelik “şova devam ediyor” eleştirisinde bulundu.

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Oğuz, tütün fabrikasının talebi üzerine sözkonusu ürünü getirmeye çalıştıklarını ancak kurumdaki memurun sertifikasız işlem yapamayacağını söylediği ve karantina tüzüğünün eksikliği nedeniyle sorun yaşandığını söyledi. Oğuz, bu nedenle böyle bir yöntem izlediklerini ve bunu yaparken de tütünle ilgili gerekli araştırmayı yaptıklarını kaydetti

Dursun Oğuz, Türkiye’ye girişi olan bu ürünün toplum sağlığını tehdit ettiğini söylemenin doğru olmadığına işaret etti. “Bizim bundan ne çıkarımız olabilir?” diye soran Oğuz, karantina tüzüğüyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Oğuz “Sağlık yönünden risk olsa Türkiye Cumhuriyet bu ürünü niye alsın?” diye sordu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde sorun olduğunun doğru olduğunu kaydederek, hedeflerinin otomasyona geçerek, sorunu kökten çözmek olduğunu dile getirdi.

Bu sorunları çözmek ve otomasyona geçmek konusunda kararlı olduklarını kaydeden Pilli, iki ay içinde sorunlar çözülerek, bu sisteme geçileceğini kaydetti.

ŞAHALİ

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali elde ettiği verileri sınamadan topluma sunmadığını kaydetti.

Ülkedeki mevzuatın hiçbir tarımsal ürününün, ister mamul, ister yarı mamul olsun, sağlık ve menşe sertifikası olmadan girmesine izin vermediğine işaret eden Şahali, Oğuz’un Sağlık yönünden risk olsa Türkiye Cumhuriyet bu ürünü niye alsın?” yönündeki sözleriyle ilgili “O zaman siz gidin, Türkiye’deki bakan gelsin” dedi.

Şahali Türkiye’deki mevzuatla KKTC’deki mevzuat arasında yığınla farklılık olduğunu belirtti. Lida bakterisi nedeniyle KKTC’den giden patateslerin Türkiye’ye kabul edilmediğini anımsatan Şahali, “Herkes kendi sorumluluğundaki işleri kendi mevzuatına göre yapar” dedi.

Şahali, başka ürünler için de benzeri talep gelse ne yapılırdı sorusunu sordu.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 16:37
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