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‘Günay Çerkez’e mi kaldık!’

Bazı çevrelerin Çerkez’i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek istemesi UBP parti tabanını karıştırdı.

‘Günay Çerkez’e mi kaldık!’

Bazı çevrelerin Çerkez’i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek istemesi UBP parti tabanını karıştırdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:42
‘Günay Çerkez’e mi kaldık!’

KIBRIS MANŞET’e konuşan ve aday adayı olduğunu aylar önce açıklayan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre böyle bir adaylık belirleme yöntemine parti tabanının karşı çıkacağını iddia etti.

UBP’lilerin empoze ve dayatma kararlara itibar etmeyeceğini de belirten Töre, eğer böyle bir şey olursa partiye büyük zarar vereceğini söyledi. Zorlu Töre partinin 12 binden fazla üyesi olduğunu nihai kararın da onların vermesi gerektiğine işaret etti.

Günay Çerkez’in partili olup olmadığının bile bilinmediğini, UBP felsefesiyle bağdaşıp bağdaşmadığını da soran Zorlu Töre, kendisinin hayatını Kıbrıs davasına adadığını, ayrıca bu makama aday adayı olan partililerin de olduğunu ifade etti.

Töre, birilerinin parti karıştırmak için büyük gayret göstermeye çalıştığını, parti tabanının ise buna fırsat vermeyeceğini söyleyerek, yetkili organların karar vermediği hiçbir kararın başarılı olamayacağını kaydetti.

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