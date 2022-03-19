Gün boyu dönüşümlü elektrik kesintisi!

Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Teknecik’te 60 megavatlık termik santralın birinin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, Teknecik’teki sekiz dizel jeneratörlerden birinin bakımda ikisinin de arızalı ve tamirde olduğunu; ayrıca AKSA santralindeki iki makinanın arızalı olduğunu” bildirdi.
Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, TAK’a yaptığı açıklamada, “Teknecik’te 60 megavatlık termik santralın birinin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını, Teknecik’teki sekiz dizel jeneratörlerden birinin bakımda ikisinin de arızalı ve tamirde olduğunu; ayrıca AKSA santralindeki iki makinanın arızalı olduğunu” bildirdi.