Gümrük çalışanları iş bıraktı

GÜÇ-SEN haksız suçlama ve hakaretleri protesto etti

Gümrük çalışanları sendikası (GÜÇ-SEN) basın açıklaması yaptı.

Güç-Sen, bugün 10:30-11:00 saatleri arasında tüm gümrük şubelerinde, gümrük çalışanlarına yapılan haksız suçlama ve hakaretleri protesto etmek için aynı anda alkışlarla iş bıraktı. Lefkoşa Sanayi Bölgesi Gümrük Şube Amirliği’nde Güç-Sen Yönetim Kurulu basın açıklamasında bulundu.

Gümrük çalışanları sendikası (GÜÇ-SEN) basın açıklamasında, Gümrük Dairesi bu ülkenin ithalatının, ihracatının yasal yollardan yapılmasını ve devletin maliyesine ciddi para akışını sağlayan yerel gelirlerin yarısını toplayan dairedir. Yasal olmayan yollardan yapılmaya çalışılan ithalat-ihracatı da kaçak atlederek yasal işlem yapan, dairemiz çalışanları bu işlemleri yaparken ve kamu maliyesine para toplarken bazı çevreler tarafından haksız biçimde karalanmak istenmektedir.

Gümrük çalışanları ayrıca blinmelidir ki 14 marttan beri ekonomi çarkları dönsün, kamu çalışanları kesintili bile olsa maaşlarını alsın, özel sektör çalışanları ve ve iş insanımız hayatını idame ettirsin işini döndürsün, vatandaşımız gıdasız,ilaçsız,zorda kalmasın diye sağlığını riske ederken maaşının %25'i kesilmesine ek mesaisinin 6 ay ödenmemesine rağmen fedakarlık yaparak gece gündüz çalıştı,çalışıyor,çalışacak. İş insanımızdan da istediğimiz yasa dışı yollara başvurmadan vergisini ödeyerek kamu maliyesine katkı yapmasıdır. Bunu yapmayarak yasa dışı yollara baş vuranlara da Gümrük yasaları uygulanacaktır. Gümrük yasasına göre de bunun adı kaçakçılıktır.

Bir iş insanımızın vergisi ödenmeden kaçak olarak kullandığı araba,kaçakçılık ekibimiz tarafından yasalara göre alınması gerektiği için alındı diye kaçakçılık şube amirimize çamur atılması kendi kullandığı bir gazete ve sosyal medya web sitesinde asılsız hakarete varan suçlamalarda bulunması kabul edilemez ve etmeyeceğiz. Bu sahsa ve idarecisi olduğu gazeteye GÜÇ-SEN olarak avukatımız aracılığı ile amirimizin de şiikayeti üzerine dava açarak yasal süreci başlatacağımızı bildiririz.

Gümrük ailesi çok güçlü ve bir bütün aile olduğu bilinmelidir. Bu büyük aile arasındaki çürük elmalar zaten barınamaz ama yasalar çerçevesinde işini yapan çalışanlarımızı da çamur atılmasına, hakaret edilmesine asla müsade etmeyiz. Bu süreçde başından beri amirimizin yanında olan Sayın Maliye Bakanı'mıza ve Gümrük Müdürümüze gümrük çalışanları adına Güç-sen olarak teşekkür ediyoruz. Doğru doğrudur yanlış yapanlar da bu ülkenin yargısından gerekli cezayı alacaktır. Güç-Sen bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaktır açıklamasını yaptılar. (MHA)