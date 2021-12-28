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Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…

Ülke sanatçılarından Gülsün Karadayı 2 yılda 143 ülkede çevrimiçi gösterimde olan “ Barış İçin Başka Bir Dünya Mümkün ” Platformunun Kıbrıs Temsilciliğine atandı.

28 Aralık 2021 Salı 14:30
Gülsün Karadayı uluslararası sanat arenasında…

Barış için Başka Bir Dünya Mümkün (“ Another World is Possible for Forever of Peace 2021-2022”) Şili’de başlayan sanatçıların çeşitli  eserlerinin yer aldığı sanat platformu çevrimiçi ( on-line) olarak şu anda 143 ülkede gösteriliyor.
Dünyanın birçok ülkesinde barışa odaklı uluslararası organizasyonlara önderlik eden Venezuellalı, AWPFP Başkanı Miguel Pinero’nun 2 yıl önce Şili’de başlattığı ‘Barış için Sanat’ odaklı Platformda Kıbrıslı sanatçıların eserleri de yer alıyor. Türkiye temsilciliğine ressam Sibel Öztüzün’ün atandığı, platform ülke ve sanatçı katılımları ile 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.
“Barış için Başka Bir Dünya Mümkün ” hareketinde yer alışına ilişkin konuşan sanatçı Gülsün Karadayı yaptığı açıklamada, kökleri sevgiye, barışa ve özgürlüğe dayanan bir dünya hayali ile başlatılan çalışmada yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti. 

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Karadayı, gerek sıkıntılı pandemi ile mücadele süreçlerinde sanatçıların üretmeye devam etmelerini teşvik gerekse ülke sanatçılarının dünya ile bütünleşebilmeleri adına hareketin içinde kalarak özellikle genç nesil sanatçılarına örnek olmayı sürdüreceğini kaydetti. 
KKTC de merhum lider Dr. Fazıl Küçük, İtalya Portofino, Hindistan, Gaziantep Zeugma müzelerine eserleri kabul edilen sanatçı Gülsün Karadayı dünyanın birçok yerinde yer alan sergi, atölye ve bilimsel çalışmalarda yer almayı sürdürüyor.
 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 15:32
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