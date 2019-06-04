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Gülsin Onay Piyano Festivali, 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa’da...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Gülsin Onay Piyano Festivali, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği işbirliği ile 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Gülsin Onay Piyano Festivali, 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa’da...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Gülsin Onay Piyano Festivali, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği işbirliği ile 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

04 Haziran 2019 Salı 08:31
Gülsin Onay Piyano Festivali, 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa’da...

Lefkoşa, 4 Haziran 19 : Gülsin Onay Piyano Festivali, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği işbirliği ile 4-5-6 Temmuz’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Festival, Kıbrıslı piyano eğitmeni Jale Derviş’in anısına gerçekleştirilecek.

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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ilk kez gerçekleştirilecek piyano festivali ile genelde ülkenin ve Gazimağusa’nın kültürel yaşamına katkıda bulunulacak olup, özelde piyano eğitimi alan her yaştaki amatör piyanistlere sahneye çıkma fırsatı tanımak, çalıştıklarını sergilemek, diğer piyanistleri dinleyerek repertuar gelişimine katkı sağlamak ve aldığı eğitimin akademik ve sanatsal boyutu ile değerlendirilmesine olanak sağlamak amaçlanıyor.

Piyano atölyeleri ve seminerlerin de gerçekleştirileceği festivalde Kıbrıslı Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan ve Kıbrıslı Piyanist Arman Ratip de konser verecek.

Türkiyeli ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın açılış konseri vereceği festivalde, çok sayıda piyano eğitmeni de görev alacak. Kıbrıslı piyano eğitmeni Jale Derviş’in anısına gerçekleştirilecek festivalin organizasyonunu Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu koroistleri ve koro şefleri Erkan Dağlı, Rana Uluçay ile yönetim kurulu üyesi Esra Uluçaylı gerçekleştirecek.

Açıklamada, “Katılımcılar, festival ile ilgili bilgiye www.gulsinonaypiyanofestivali.com adresinden ulaşabilecekleri gibi, piyanofestotello@gmail.com e-posta adresine de başvuruları ile ilgili ulaşabilirler” denildi.
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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