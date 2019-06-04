Gülsin Onay Piyano Festivali 4-5-6 Temmuz 2019’da gerçekleştirilecek

1.Gülsin Onay Piyano Festivali Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliği ile 4-5-6 Temmuz 2019’da Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. KKTC’de ilk kez gerçekleştirilecek Piyano Festivali ile genelde ülkemizin ve Gazimağusa’nın kültürel yaşamına katkıda bulunulacak olup, özelde piyano eğitimi alan her yaştaki amatör piyanistlere sahneye çıkma fırsatı tanımak, çalıştıklarını sergilemek, diğer piyanistleri dinleyerek repertuvar gelişimine katkı sağlamak ve aldığı eğitimin akademik ve sanatsal boyutu ile değerlendirilmesine olanak sağlamak amaçlanıyor.

Piyano atölyeleri ve seminerlerin de gerçekleştirileceği festivalde Kıbrıslı Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan ve Kıbıslı Piyanist Arman Ratip de konser verecektir.

Türkiyeli ünlü Piyanist Gülsin Onay’ın açılış konseri vereceği festivalde, çok sayıda piyano eğitmeni de görev alacaktır. Kıbrıslı piyano eğitmeni Jale Derviş’in anısına gerçekleştirilecek festivalin organizasyonunu Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu koristeleri ve koro şefleri Erkan Dağlı, Rana Uluçay ile yönetim kurulu üyesi Esra Uluçaylı gerçekleştirecekler.

Festivalin KKTC’deki piyano eğitimine önemli ölçüde katkı yapması beklenmektedir. Katılımcılar festival ile ilgili tüm bilgilere www.gulsinonaypiyanofestivali.com adresinden ulaşabilecekleri gibi, piyanofestotello@gmail.com e-posta adresine de başvuruları ile ilgili ulaşabilirler.