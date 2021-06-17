Gülşen Hocanın ve Redif Güvensoy Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, belediyenin her zaman olduğu gibi Belediye sınırlarındaki okulların ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiğini belirterek hem Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın hem de Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ile işbirliğinde okulun ihtiyaçları ve fiziki anlamda çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, Meslek Lisesi’nin ürettiği ürünleri insanlarla buluşturarak hem sosyal hem ekonomik anlamda okula katkı sağlanması için bir proje çalışması olduğunu, bu konuda hem Bakanlık hem Okul ile istişarelerinin süreceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Başkan İsmail Arter’in her zaman okullarına verdiği desteğin devam etmesi, kaynaklarının etkin kullanımı için işbirliğini artırmak ve ortak projeler yapmak istediklerini ifade ederek okullarına verdiği destekten dolayı başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ise, Başkan İsmail Arter’e bugüne kadar okullarına verdiği destek için teşekkür ederek, bu desteğin devam edeceğinden emin olduğunu, Belediye ile işbirliğinde her zaman çalışma hedefinde olduklarını belirtti.