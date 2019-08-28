Gül,resmi temaslarda bulunacak...

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek.
Bakan Gül, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.
Gül, bugün saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak.
Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi.
Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül saat 11.45’te ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek.
Bakan Gül, görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.
Gül, bugün saat 21.50’de KKTC’den ayrılacak.