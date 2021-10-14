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Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, "Dünya El Yıkama Günü" hakkında bilgi vererek, el yıkamanın birçok bulaşıcı hastalığın önüne geçtiğini belirtti.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:30
Güllüelli: “Bulaşıcı hastalıkların önüne el yıkayarak geçilebilir”

GAÜ Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli açıklamasında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), 15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul ettiğine işaret ederek, Mart ayından beri mücadele edilen korona virüs salgınında da görüldüğü üzere el yıkamanın sağlık için öneminin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu kaydetti. Güllüelli, “Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü Bu özel günde; el yıkamanın önemini vurgulamak ve el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek çok önemlidir.  Bugünün amacı, bir günle sınırlı kalmaması, su ve sabunla el yıkamanın sürekliliğini sağlamaktır. Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir, ellerimiz en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır” dedi.

Sadece el yıkamakla, başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Güllüelli, el yıkamanın zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için “En basit, En etkili ve En ucuz” yöntem olduğunu belirtti.

El yıkamak basit görünse de, uyulması ve dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu dile getiren Güllüelli, el yıkamada doğru tekniğin, 15-20 saniye sürede ve özellikle başparmak, parmak araları ve parmak uçları uygun teknikle yıkanması olduğunu söyledi.

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Güllüelli, doğru el yıkama tekniğini de şöyle paylaştı,

“Elimizi suyla ıslatalım. Yeterince sabun alalım. Sabunun avuç içimizde iyice köpürtelim. Sağ elin üstünü sol elle, sol elin üstünü sağ elle ovalayalım. Parmaklarımızı iç içe geçirip ovalayalım. Parmaklarımızı kenetleyip ovalayalım. Başparmaklarımızı ovalayalım. Parmak uçlarını avuç içinde ovalayalım. Ellerimizi bol suyla durulayalım. Tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulayalım. Kullandığımız kâğıt havlu ile musluğun kapatalım”.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 12:08
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