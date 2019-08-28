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Gül: “Maraş Bölgesi KKTC toprağıdır”

“Uluslararası hukuk neyi ‘vaz ediyor’, emrediyorsa, ona göre adımlar atılmaktadır”

Gül: “Maraş Bölgesi KKTC toprağıdır”

“Uluslararası hukuk neyi ‘vaz ediyor’, emrediyorsa, ona göre adımlar atılmaktadır”

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Gül: “Maraş Bölgesi KKTC toprağıdır”

İçişleri Bakanlığı’nda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla, adli işbirliği ve yeni cezaevinin ana gündem maddelerini teşkil eden heyetler arası toplantı gerçekleştirildi.
Toplantının tamamlanmasını müteakip iki bakan da açıklamada bulundu.
Ayşegül Baybars, konuşmasının başında iki ülke arasında yaşamsal önemde tarihi ve kültürel bağ bulunduğunu, bu nedenle iki bakanlığın işbirliğinin ileri taşınmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.
Ankara’da 11 Eylül’de yapılan görüşmede adli işbirliği, suçla mücadele, suçluların nakli, insan onuruna yakışır bir cezaevinin yapımı konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bu görüşmeden sonrasında bu konularda ciddi adımlar attıklarını kaydetti.


CEZAEVİNİN 2020’NİN BAŞINDA AÇILMASI İÇİN 

İki ülke arasında adli işbirliğinin her iki toplum açısından önemli olduğunu kaydeden Baybars, yeni cezaevinin 2020’nin başında hizmete geçmesi için gerekli adımların atılması açısından bugünkü görüşmenin son derece önemli olduğunu belirtti. 

Baybars,  adli yardımlaşma, adli işbirliği, suçların soruşturulması ve önlenmesi, suçluların yakalanması için yapılan istişarelerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Ülkede kurulacak bağımsız adli tıp kurumunun kurulması konusunda verilen desteğin de değerli olduğunu kaydeden Baybars,  çalışmaların ileriye götürüleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik bağının her geçen gün daha da geliştiğini, Kıbrıs Türk halkının geleceğini kendi gelecekleri kadar önemsediklerini, bu nedenle desteklerinin geçmişte olduğu için devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesine her zaman milli dava hassasiyeti ile yaklaştığını kaydeden Gül, “Kıbrıs Türkü’nün haklarını korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Görüşmede adli işbirliği, infaz sisteminin daha çağdaş bir hale getirilmesi ve adli tıp hizmetlerinin görüşüldüğünü, suçluların iadesinin hızlandırılması konusunda mutabakata vardıklarını da belirten Gül, KKTC’nin, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında duran ilk ülke odluğunu, başta FETÖ olmak üzere ortak mücadelede kararlılığı teyit ettiklerini söyledi.

KIBRIS ÇÖZÜM SÜRECİ

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Kıbrıs meselesine de değinen Gül, kalıcı çözüme ilişkin tüm çabaların Rum tarafının diyaloğa kapalı tavrı sebebiyle sekteye uğradığını, Türkiye’nin her zaman için, meseleye diyalog ve diplomasiye dayalı, müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesi gerektiği inancını koruduğunu ifade etti.

“Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık kurmayı ve bu temelde siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamaktadır” diyen Gül, bu zihniyetten uzaklaşılmaması halinde adada köklü bir ortaklık girişimi başarısız olacağını söyledi.

Baybars, “Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliğinin temini bizim için, meselenin çözümü için en önemli şartımızdır” dedi.

HİDROKARBON KONUSU

Türkiye’nin hidrokarbon arama çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Gül, “Rum kesiminin tek taraflı olarak yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin istikrarı açısından bir tehdit oluşturduğunu ve bunlara izin vermeyeceğimizi her vesile ile dile getirdik. Türkiye kararlı olarak tutumunu, uluslararası hukuka uygun bir şekilde kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz ” dedi.

Gül, “Uluslararası hukuk neyi ‘vaz ediyor’, emrediyorsa, ona göre adımlar atılmaktadır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin hidrokarbon konusunda Rum kesimine yaptığı önerinin “son derece kıymetli” olduğunu kaydeden Gül, Rum tarafının olumsuz tutumunun son derece dikkate değer olduğunu kaydetti.

"MARAŞ BÖLGESİ KKTC TOPRAĞIDIR"

Kapalı Maraş’a da değinen Gül, “Maraş Bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır.
1974 Kıbrıs barış harekâtından sonra hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Mevcut durumda Kıbrıs hükümetinin Maraş’ta envanter çalışması başlatmasını destekliyoruz. Mülkiyet haklarının korunarak bir çözüm girişiminde bulunmasını destekliyoruz” dedi.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti olarak Maraş ve doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakları korumaya ve KKTC hükümetinin kararlarının yanında olduklarını söyledi.

Son Güncelleme: 28.08.2019 16:30
Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülKapalı Maraş
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