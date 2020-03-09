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Gükad’ın İkinci Konuğu Ydp Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı

Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.

Gükad’ın İkinci Konuğu Ydp Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı

Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:03
Gükad’ın İkinci Konuğu Ydp Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı
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Lefkoşa, 9 Mart 20 (TAK): Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), 2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.

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GÜKAD, Güzelyurt halkının Cumhurbaşkanı adayları ile buluşmasını hedeflediği etkinliklerinde, adayların özellikle Doğu Akdeniz, ekonomi ve kıbrıs konusu üzerine vizyonlarının konuşulacağı, adayların Güzelyurt özelinde, iç politikaya bakış açılarının sohbet şeklinde konuşulacağı “Söyleşi” toplantılarının ikincisini 10 Mart 2020 Salı akşamı, saat 19.00’da GÜKAD lokalinde düzenleceycek. Geceye konuk konuşmacı olarak YDP Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Erhan Arıklı katılacak.

GÜKAD açıklamasında, bu tür toplantılarla, adayların biyografilerini, fikirlerini, sorunlara bakış açılarını, çözüm önerilerini, vatandaşlarla paylaşmanın amaçlandığı belirtti.

(FG)

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