GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan bağışı etkinliği düzenliyor

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenliyor.
“Hayat kurtarmak istiyor musunuz? Kan bağışında bulunmalsınız” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, “18-65 yaş arası her sağlıklı birey, son bir yıl içerisinde ameliyat olmamış, son bir ay içerisinde kendisi veya ailesinden bir bireyin yurtdışından gelmiş olmamak, bir gece önce alkol almamış olmak, Covid-19 aşısı olanlar bir ay sonra olmak şartı ile” kan bağışında bulunabilecek.