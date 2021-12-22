GÜKAD ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimler Üniversitesi iş birliği yapacak

GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Reşat Kansoy ile yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ile görüştü.

Üniversitenin faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili bilgi alan GÜKAD heyeti, Prof. Dr. İbrahim Levent Taner’e “Fahri Üyelik” plaketi ve Kemal Dürüst’e de Güzelyurt’un kalkınması için yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı “teşekkür” plaketi takdim etti.

GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta iktisadi kalkınmanın, tarım, üniversiteler, turizm ve hafif sanayi ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Kansoy, “Güzelyurt’tan göçü yavaşlatmak zorundayız, bu mümkün. Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampus ve yurt yatırımları ile bölgemizin kaderi değişebilir, Güzelyurt yenilikleri hak ediyor, yeni bir Güzelyurt mümkün” dedi.

Kansoy, Güzelyurt’un öğrenci dostu, güvenli, sosyal, yürünebilir, bir kent olması için üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını da ifade etti.