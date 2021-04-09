GÜKAD: “Güzelyurt’un sağlıklı gelişmesi için imar planı şart”

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nu ziyaret ederek GÜKAD’ın düzenlediği “Güzelyurt Kentsel Gelişim ve İklime Duyarlı Kent Çalıştayı” hakkında bilgi verdi.

GÜKAD, kentin sağlıklı gelişmesi için imar planının şart olduğunu belirtti.

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre Başkan Reşat Kansoy, Güzelyurt’un, tarımsal verimlilik potansiyeli göz önüne alınarak, gelişmeye açık bölgelerin belirlenmesinin, konut ihtiyacının “sosyal konut” projeleri ile karşılanmasının, sanayi ve ticari alan çalışmalarının tamamlanmasının, kent insanın ihtiyacı olan sosyal ve yeşil alanların planlanmasının yolunun İmar Planı çalışmaları olduğunu belirterek, daha fazla gecikmeden yerel yönetim, merkezi hükümet ve sivil toplum örgütlerinin Güzelyurt için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

“GÜZELYURT ESNAFININ REFAHI, İKTİSADİ KALKINMA PLANI İLE MÜMKÜN”

Ziyarette, Güzelyurt esnafının yapısal ve ekonomik sorunları ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Kansoy, Güzelyurt’un tarımla birlikte alternatif turizm sektörlerine yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek “Güzelyurt esnafımızın, sanayicimizin, yeniden ayağa kalkması, nefes alması için kısa ve orta dönem planlara ihtiyacı vardır, iktisadi kalkınma planı ile bölge insanımızın yüzünün gülmesi mümkündür” dedi.

Kansoy esnaf iş yapabilsin diye, oto park alanları, yayalaştırma projeleri, finans kaynaklarına daha kolay erişimi, devlete olan yükümlülüklerinde esneklik gibi düzenlemelerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kansoy, Güzelyurtlu gençlerin konut ve iş talebinin karşılanmasını istedi.

GÜKAD, Güzelyurt Kaymakamlığı’na ve İlçe Emniyet Kurulu’na salgın sürecinde yürütülen özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’na teşekkür plaketi de takdim etti.