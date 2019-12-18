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GÜKAD “Çocuk hakları ve eğitimde istismar”  adlı söyleşi düzenledi

Güzelyurt Geliştireme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), “Çocuk Hakları ve Eğitimde İstismar”  adlı söyleşi düzenledi.

GÜKAD “Çocuk hakları ve eğitimde istismar”  adlı söyleşi düzenledi

Güzelyurt Geliştireme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), “Çocuk Hakları ve Eğitimde İstismar”  adlı söyleşi düzenledi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:55
GÜKAD “Çocuk hakları ve eğitimde istismar”  adlı söyleşi düzenledi

GÜKAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen söyleşi Evrensel Çocuk Hakları Derneği üyeleri Av. Sevilay Yıldırımer Candanal, Özel Eğitimci Nurten Dayı Üçüz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’in katılımı ve KTBB İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Söyleşide, KKTC’nin uluslararası sözleşmelerde bahsi geçen çocuk ve çocuk hakları kavramlarını birebir kabul ettiği ancak uygulamada bu konuyu iç hukukuna yerleştiremediği belirtildi.

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Seminerde siyasi erkin çocuk hakları konusunda mevcut yasalarda düzenlemeleri yenileme ve günün dünya koşullarına uygun yasalar ve tüzükler yapma konusunda olduğu da ifade edildi.

Açıklamada seminerle ilgili şu bilgiler verildi:
“Çocuk istismarı kavramının sadece cinsel istismar olarak algılanmasının çok yanlış olduğu konusuna da değinilerek, istismarın maalesef toplumumuzda her alanda mevcut ve yaygın olduğunu ancak sağlıklı veri tabanlarının oluşturulmamış oluşunun da sağlıklı bilgi akışını engellediğine dikkat çekilmiştir. Çocuk için eğitimde, sağlıkta, çevrede, ailede , okulda her alanda istismar olgusunun mevcut olduğunu, en başta anne babaların istismarı bilinçli veya bilinçsiz evde başlattığını ve bizim de toplum olarak bazı istismarları normalleştirdiğimiz belirtilmiştir”


 

Son Güncelleme: 18.12.2019 19:05
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Hakları Ve Eğitimde IstismarGukad
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