GÜKAD, arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi almak için Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni ziyaret etti

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu, arkeolog Dr. Hazar Kaba ve ekibinin arkeolojik kazı çalışması “Kutsal Olanı Anlamlandırmak: Avlona – Alonia” hakkında bilgi almak için Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesini ziyaret etti.
Dernek’ten verilen bilgiye göre, ziyarette hazır bulunan Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi sorumlusu Emine Hilkat, Mehmet Şoföroğlu ve Dr. Hazar Kaba ile ekipleri, farklı dönemlere ait bulgularla ilgili envanter çalışması hakkında dernek yetkililerine bilgi verdi.
Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Yönetim Kurulu, arkeolog Dr. Hazar Kaba ve ekibinin arkeolojik kazı çalışması “Kutsal Olanı Anlamlandırmak: Avlona – Alonia” hakkında bilgi almak için Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesini ziyaret etti.