Guiness Dünya Rekortmeni Estonya'lı Milli Yüzücü’den GAÜ’ye ziyaret

Görüşmede bir konuşma yapan Serhat Akpınar, “Okyanus Elçisi Viking Livand, Arda Hocamızla Kıbrıs, özelinde KKTC, denizlerimiz, çevre ve tabi ki BM Evrensel İlkeleri kapsamında 2030 programı için duyarlı bir çalışma başlatmaya hazırlanıyoruz. Atlantis Sualtı Araştırma merkezimizin de dahil olacağı çalışmada çok yönlü bilimsel çalışmalar ortaya konacak. Gerek küresel ısınma, gerek çevre doğamız, gerekse denizlerimizle ilgili ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması için projeler ortaya konacak” dedi.

Akpınar, Milli Yüzücü Deniz Kızı Merle Liivand ile ilgili “Hayatının tutkusu olan yüzme sporunu, okyanusları, denizleri ve doğal hayatı korumak adına gönüllü aktivitelerle güçlendirerek insanların küresel iklim krizi üzerindeki etkisine ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için hayatını adamış biri” şeklinde konuştu.

Milli Yüzücü Deniz Kızı Merle Liivand, Küresel İklim Krizi ve Çevre Aktivisti olarak Okyanus Elçisi ve Dünya Temizlik Günü Avukatı olarak çevrecilik adına insanlık ve doğa için gönüllü hizmetler vermeye devam ediyor.