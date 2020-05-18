Güç-sen Yangınların Derin Üzüntü Yarattığını Belirtti

Lefkoşa, 18 Mayıs 20 : Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), dün KKTC’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar ve Tepebaşı - Kalkanlı arasında felakete dönüşen yangının derin üzüntü yarattığını belirtti.

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, “Her işte olduğu gibi hep başkalarından bizim işlerimizi yapmasını beklemekten ülkemizi kurtaralım ve her alanda kendi işimizi kendimiz yapmayı öğrenelim. Ülkelerin, toplumların yardımlaşması tabii ki güzel ve gerekli ama artık bizler de her alanda hazır olmalıyız. Yangın konusunda başımız çok ağrımasına rağmen hala daha tedbirimizin olmaması düşündürücü ve üzücüdür” ifadelerini kullandı.

Yangın sonucu yanan ormanların yeniden ekilmesi ve yeşermesi için Güç – Sen olarak emek dahil her türlü desteği vermeye haz olduklarını belirten Dağman, yangının söndürülmesine yardımcı olan herkese teşekkür etti.

(RU/HA)