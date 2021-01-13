Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet erken seçim için Ankara’dan yetki aldı mı?
Hükümet erken seçim için Ankara’dan...
Gaflet ve dalalet
Gaflet ve dalalet
Erken seçim olmaz, çünkü...
Erken seçim olmaz, çünkü...
Kıbrıs’ın siber kahramanları
Kıbrıs’ın siber kahramanları
banner376
Flaş Haber
Akaryakıtsız kalabiliriz!
Kapat

Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, gümrük memurlarının, akaryakıt alışverişi ile ilgili hiçbir işlem esnasında gemi üzerine çıkmadıklarını söyledi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:45
Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri
banner337
banner351

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın gümrük çalışanları ile ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savunarak, Arıklı’nın söylemlerini eleştirdi.

banner341
Akaryakıt işlemlerinin gerçekleştirildiği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği bünyesinde görev ifa eden gümrük çalışanlarının, personel eksikliğinden ötürü bu işlemleri yapmakta zorlandıklarına işaret eden Özdoğan, konuyla ilgili bilginin Maliye Bakanlığı’ndan alınabileceğini kaydetti. 

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın kurulduğu günden bu yana gayrı yasal hiçbir uygulamayı savunmadığını vurgulayan Özdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer Arıklı’nın elinde iddialarını doğrulayacak kanıt varsa çıksın açıklasın. Savcılığı, polisi göreve çağırsın.”

banner360
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
GüçsenErhan ArıklıAkaryakıtta Yolsuzluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın çalışma ofisini ziyaret etti
Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor
Yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor
Girne Belediyesi Antik Limanda deniz içinde temizlik çalışması yaptı
Girne Belediyesi Antik Limanda deniz içinde temizlik çalışması yaptı
Ergün: “Ekonomik istikrar için siyasi istikrar gerekir”
Ergün: “Ekonomik istikrar için siyasi istikrar gerekir”
KTTO: “Plansız kapanma, tüm ülkeyi kaosa sürükler”
KTTO: “Plansız kapanma, tüm ülkeyi kaosa sürükler”
Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak
Cypfruvex, sıkma limonun tonunu 900 TL’ye alacak
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
GAÜ, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın , 9'uncu ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı
GAÜ, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın , 9'uncu ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katıldı
YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor
YSK uyarıyor, siyaset ‘seçim’ diyor
Önder; “ABD demokrasisi, entübe olmuştur”
Önder; “ABD demokrasisi, entübe olmuştur”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim