banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120952
ALTIN
304.599
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8470
EURO
6.5970
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ-SEN, Koronavirüs’ten dolayı meydana gelen ölümlerin 1114’ü bulduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda acil durum ilan ettiğini ifade ederek, Ercan’da termal kamera takma dışında bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ-SEN, Koronavirüs’ten dolayı meydana gelen ölümlerin 1114’ü bulduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda acil durum ilan ettiğini ifade ederek, Ercan’da termal kamera takma dışında bir önlem alınıp alınmadığını sordu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:39
Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de gümrük memurlarının yurt dışından gelen insan veya diğer ithal edilen mallarla ilk karşılaşan kişiler olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı, Mağusa Limanı, Girne Limanı, Karpaz Gate Marina ve sınır kapılarında alınan önlemlerin neler olduğunu ve yeterli olup olmadığı sorusunu soran Dağman, Çin’den ithal edilen ürünlerden herhangi bir virüs bulaşma ihtimaline karşı önlem alınıp alınmadığı sorusunu yöneltti.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Çin’den posta yoluyla ithal edilen binlerce çeşit ürün bulunduğunu hatırlatan Dağman, “Bununla ilgili de herhangi bir tedbir alındığına dair bir bilgi elimize ulaşmamıştır” ifadelerine yer verdi. 

banner317
Dağman şöyle devam etti:

“GÜÇ-SEN’de örgütlenmiş gümrük memurları bu işlemleri yaparken ciddi tedirginlik içindedir. Bilim adamları corona virüsünün değişiklik göstererek 10 farklı ülkede 10 farklı çeşidinin ortaya çıktığını söylüyor. 

Dünya sağlık örgütü (WHO) bu durum karşısında ‘insanlık uyanmalı’ çağrısı yapıyor. Biz de GÜÇ-SEN olarak sağlık bakanlığı, yine Veteriner Dairesinin bağlı olduğu Tarım bakanlığı, ayrıca Tabipler odası ve diğer sağlık örgütlerinin bu virüsle ilgili daha doyurucu bilgi ve ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda bilgilendirme talep ediyoruz. 

GÜÇ SEN bu konuda oldukça duyarlıdır ve konunun an be an takipçisi olacaktır.”


    
 

banner335
Son Güncelleme: 12.02.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
Güç-sen Koronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt - Lefke Anayolundaki Kazada 83 Yaşındaki Salih Koramaz Yaralandı
Güzelyurt - Lefke Anayolundaki Kazada 83 Yaşındaki Salih Koramaz Yaralandı
Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı
Memur-sen Limasol Direnişinin 56. Yıldönümünü Kutladı
Maliye gözünü açtı!
Maliye gözünü açtı!
Polisten sürücülere uyarı
Polisten sürücülere uyarı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha temsilcisi Güven’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha temsilcisi Güven’i kabul etti
Ani ölüm
Ani ölüm
Başbakanlık trafik ışıklarında akıllı kavşak sistemine geçiliyor
Başbakanlık trafik ışıklarında akıllı kavşak sistemine geçiliyor
Tarım Dairesi yenilebilir otlar toplanırken dikkatli olunması uyarısı yaptı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar toplanırken dikkatli olunması uyarısı yaptı
Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın Girne’de törenle anılacak
Limasol Direnişi ve Şehitleri yarın Girne’de törenle anılacak
Tayfur Sökmen'in ailesi Akıncı'dan özür bekliyor!
Tayfur Sökmen'in ailesi Akıncı'dan özür bekliyor!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim