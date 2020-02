Güç-sen Koronavirus hakkında alınan önlemler konusunda bilgilendirme istedi

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de gümrük memurlarının yurt dışından gelen insan veya diğer ithal edilen mallarla ilk karşılaşan kişiler olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı, Mağusa Limanı, Girne Limanı, Karpaz Gate Marina ve sınır kapılarında alınan önlemlerin neler olduğunu ve yeterli olup olmadığı sorusunu soran Dağman, Çin’den ithal edilen ürünlerden herhangi bir virüs bulaşma ihtimaline karşı önlem alınıp alınmadığı sorusunu yöneltti.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Çin’den posta yoluyla ithal edilen binlerce çeşit ürün bulunduğunu hatırlatan Dağman, “Bununla ilgili de herhangi bir tedbir alındığına dair bir bilgi elimize ulaşmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Dağman şöyle devam etti:

“GÜÇ-SEN’de örgütlenmiş gümrük memurları bu işlemleri yaparken ciddi tedirginlik içindedir. Bilim adamları corona virüsünün değişiklik göstererek 10 farklı ülkede 10 farklı çeşidinin ortaya çıktığını söylüyor.

Dünya sağlık örgütü (WHO) bu durum karşısında ‘insanlık uyanmalı’ çağrısı yapıyor. Biz de GÜÇ-SEN olarak sağlık bakanlığı, yine Veteriner Dairesinin bağlı olduğu Tarım bakanlığı, ayrıca Tabipler odası ve diğer sağlık örgütlerinin bu virüsle ilgili daha doyurucu bilgi ve ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda bilgilendirme talep ediyoruz.

GÜÇ SEN bu konuda oldukça duyarlıdır ve konunun an be an takipçisi olacaktır.”