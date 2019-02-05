GÜÇ-SEN hayat pahalılığı verilerini eleştirdi: “Halk ile dalga geçiliyor”

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman, hayat pahalılığı verilerinin “gerçekçi olmadığını”, “halkla dalga geçildiğini” savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Dağman, “Devlet Planlama Örgütü yayınladığı hayat pahalılığı verileriyle halk ile alay etmeye devam etmektedir. Ocak 2019 ayı hayat pahalılığını bir önceki aya göre yüzde 0.53 olarak açıklayan Devlet Planlama Örgütü bu enflasyon oranını TC ve KKTC Piyango Biletlerinin ucuzlaması ile bulduğunu yayınlayarak, resmen halk ile dalga geçmektedir” iddiasında bulundu.

Gerçek enflasyonu çalışana yansıtmamak için “bu tür oyunlara kalkışıldığını” ileri süren Dağman, “Bunun yerine gerçekçi verileri açıklayın ve biz bu enflasyonun altından kalkamıyoruz deyin” ifadesini kullandı.

