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Güç-sen'den "Özel Jet Krizi" ile ilgili açıklama

Güç-Sen, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Gümrük ve Rüsumat Dairesi önünde, “Özel Jet Krizi” başlıklı basın açıklaması yaptı.    

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:45
Güç-sen'den "Özel Jet Krizi" ile ilgili açıklama
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“GÜMRÜK ÇALIŞANLARINA, GELECEĞİ GÜMRÜĞE BEYAN EDİLMEYEN BİR UÇAKLA İLGİLİ VE AMİRLERİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ HALDE OKUNAN DAVALARI KABUL ETMİYORUZ”

ÖZDOĞAN: “GÜMRÜK ÇALIŞANLARI KİMSENİN GÜNAH KEÇİSİ OLMAYACAK”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), “Özel Jet Krizi” ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, jetin geleceğini bilmeyen ve havalimanına gitmek için görevlendirilmeyen gümrük çalışanlarına davalar okunduğunu açıklayarak, soruşturma sürecinin olayla bağlantısı olmayan memurlara alelacele dava okunarak tamamlanmaya çalışıldığını savundu.

 ÖZDOĞAN: “KİMSE, GELECEĞİNİ BİLMEDİĞİ BİR UÇAK İÇİN GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ YERE GİTMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SUÇLANAMAZ”

12 Haziran 2020 tarihinde Ercan’a gelen özel jetle ilgili soruşturmada yaşanan gelişmeleri anlatan Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, olayla hiç alakası olmayan Gümrük memurlarına “görev yerinde bulunmama, emirlere uymama ve görevi ihmal” olmak üzere üç dava okunduğunu aktardı.

Özel jetin geleceği ile ilgili gümrüğe hiçbir beyanda bulunulmadığını ve hiçbir memurun da havalimanına gitmek için görevlendirilmediğini kaydeden Özdoğan, kimsenin geleceğini bilmediği bir uçak için görevlendirilmediği yere gitmediği gerekçesiyle suçlanamayacağını vurguladı.

“Özel Jet Krizi”nin sorumlularının memleketin başında olduğunu iddia eden Özdoğan, “Gümrük çalışanları kimsenin günah keçisi olmayacak” dedi.

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Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan’ın konuşmasının ardından, Güç-Sen Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Kan basın açıklamasını okudu.

“SKANDAL, BİRKAÇ GÜNAH KEÇİSİNİN ÜSTÜNE YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Güç-Sen açıklamasında, olayla ilgili sunulan polis raporunda “uçak alana iniş yaptığında gümrük görevlisinin alanda olmadığı öğrenilmiştir” ifadesinin yer aldığını aktararak, “Mesai saatleri dışında uçak girişi veya çıkışı olacağında, Sivil Havacılık Dairesi tarafından kendilerine bildirilen gümrük sorumlularına bilgi verilmesi zorunluluğu vardı, sorumlular da ilgili uçağın giriş veya çıkış işlemlerini yapmak üzere memur görevlendirmekle yükümlüydü. Girişi skandal olan özel jet uçağıyla ilgili gümrük sorumlularına herhangi bir bilgi verilmediğinden dolayı o gün ilgili giriş kontrollerini sağlaması için memur görevlendirilmemiştir” denildi.

Soruşturma sürecinin olayla bağlantısı olmayan memurlara alelacele dava okuyarak tamamlanmaya çalışıldığının iddia edildiği açıklamada, olay günü görevde dahi olmayan memura “görev yerinde bulunmama, emirlere uymama ve görevi ihmal”den dava okunduğu kaydedildi.

Olayla doğrudan bağlantısı olduğu iddia edilen üst makanlardaki kişilere herhangi bir suç ithamında bulunulmazken, bağlantısı olmayan kamu çalışanlarına ceza davaları okunmasının eleştirildiği açıklamada, skandalın birkaç “günah keçisinin” üstüne yıkılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

“DAVALARI KABUL ETMİYORUZ”

Açıklamada, “Gümrük çalışanlarına geleceği, gümrüğe beyan edilmeyen bir uçakla ilgili ve amirleri tarafından görevlendirilmediği halde görev yerinde bulunmama, emirlere uymama ve görevi ihmal gerekçeleri ile okunan davaları kabul etmiyoruz. Eğer çalışma saatleri dışında ve amirleri tarafından görevlendirilmediği halde görev yerinde bulunmamak suç ise bugün hemen 300 gümrük çalışanına dava okunmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 01.07.2021 12:33
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