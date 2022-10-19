banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı
Gübre fiyatları 4 yılda 30...
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi...
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi...
Denktaş: Zararı yok, faydası çok
Yağmur bekleniyor!
Yağmur bekleniyor!
banner405

Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:33
Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı

CTP Lefke milletvekili Salahi Şahiner, ülkedeki üretimin bitirilmek üzere olduğunu savunarak, “Hâlâ üretim yapabilmek için direnen çiftçi ve hayvancı alnından öpülmelidir…” dedi.

Şahiner, girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınması, yasal düzenleme yapılması, verimliliğe dayalı destek kapsamının artırılması, bu zor süreç geçene kadar desteklerin üreticiyi koruyacak düzeye getirilmesi gerektiğini belitti.

Yazılı açıklamasında, hükümeti mevcut sorunları görmemekle suçlayan Şalahi Şahiner, “Üreticiyi bu hale düşürenler makamlarından utanmalı….” ifadelerini kullandı.

Pandeminin başladığı dönemden beri üretim konusunda hükümeti uyardıklarını, eleştiri yaparken yapıcı olmaya özen gösterdiklerini, çözüm önerileri sunduklarını belirten Şahiner, hükümeti ölü taklidi yaparak üretimi bitirme noktasına getirmekle de suçladı.

-"Gübre fiyatları 4 yılda 30 kat arttı"

CTP Lefke milletvekili Salahi Şahiner, son 4 yılda gübre fiyatlarının neredeyse 30 katına çıktığı, artan enerji fiyatlarıyla sulamada kullanılan suyun ton başı fiyatının 6 TL’ye kadar yükseldiği, tohum ve fide fiyatlarının cep yaktığı, sulamada kullanılan ekipmanların fiyatlarının astronomik seviyelere geldiği, üreticinin tarım ekipmanı alamadığını, tamirin de lüks sayıldığını söyledi.

Şahiner, “Hâlâ üretim yapabilmek için direnen çiftçi ve hayvancı alnından öpülmelidir” dedi.

 ‘‘Üreticinin yanındayız’’ açıklamalarını nutuk diye niteleyen, mangalda kül bırakmayanların, iş icraata geldiği zaman kaçacak delik aradığını, üç maymunu oynadığını söyleyen Şahiner, hükümet yetkililerini üretimin önemini kavramamakla suçladı.

Makam araçlarında kullanılan mazotla, makam odalarında kullanılan elektriğin üreticinin kullandıklarından farklı olmadığını söyleyen Şahiner, ekim döneminde mazot fiyatlarına zam yapılmasını eleştirdi.

Destek ödemelerinin zamanında yapılmadığını, narenciye ürün bedellerinin 6 ay geçmesine rağmen ödenmediğini savunan Şahiner, hayvancıların yem satın almak için hayvan satmak zorunda bırakıldığını söyledi.

 “Yerli ürünlerin fiyatlarındaki artış, üreticilerin sektörden çekilmesinin bir sonucudur” diyen Şahiner, ithal ürünlerin fahiş fiyatına bakmayan hükümetin gözünü yerli ürün fiyatlarına çevirdiğini savundu.

Şahiner,  “Tarım Bakanı, fiyatları düşürmek istiyorsa, domatesin market fiyatını araştırmadan önce domatesin tohumunun, ihtiyacı olan ilacın, suyun gübrenin fiyatını incelemelidir” dedi.

Üretilen yaş sebze meyvelerin toplam satış fiyatının 10 milyar TL ’ye yaklaştığını, bu alanda on binlerce istihdam sağlandığını belirten, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ekonomisi için öneminde vurgu yapan Şahiner, şöyle devam etti:

“Yapılacak olan ortadadır ve basittir, yüksek bir zekaya da ihtiyaç yoktur: Bir an önce girdi maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Üretim sektöründe üreticilerin üretimde kalmasını sağlayacak verimliliğe dayalı desteklerin kapsamı arttırılmalı, bu zor süreç atlatılana kadar 'komik' kalan desteklerin üreticiyi 'koruyucu' düzeye getirilmesi sağlanmalıdır."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
El-sen, Elektrikte Borç Faizlerinin Silinmesi Kararını Eleştirdi
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Yeni Girne Hastanesi İhalesi Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin
Denktaş: Zararı yok, faydası çok
Denktaş: Zararı yok, faydası çok
Arucad Oryantasyon Programı Başladı
Arucad Oryantasyon Programı Başladı
Yağmur bekleniyor!
Yağmur bekleniyor!
Yağmur bekleniyor!
Yağmur bekleniyor!
Pandemi milyarderleri düşüşe geçti!
Pandemi milyarderleri düşüşe geçti!
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Gazimağusa'ya giren çıkamıyor!
Gazimağusa'ya giren çıkamıyor!
‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor
‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim