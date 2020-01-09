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Gübre analiz sonuçları tamam

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Gübre analiz sonuçları tamam

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:21
Gübre analiz sonuçları tamam

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkeye çeşitli firmalar tarafından 3-9 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları yapıldı.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.

İTHAL EDEN FİRMA ADI

İTHAL EDİLEN FİRMA ADI

GÜBRE TÜRÜ

GÜBRE FORMU

TİP ADI

NUMUNE ALIM YERİ

NUMUNE KODU

NUMUNE TARİHİ

ANALİZ SONUCU

PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ

KİMYEVİ

KATI

%33 AMONYUM NİTRAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018481

03.01.2020

uyumlu

BİREN TARIM

İGSAŞ AŞ.

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018468

03.01.2020

uyumlu

SERA TARIM

ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.

KİMYEVİ

KATI

%21 AMONYUM SÜLFAT

GAZİMAGUSA LİMANI

018469

03.01.2020

uyumlu

SERA TARIM

ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.

KİMYEVİ

KATI

%46 ÜRE

GAZİMAGUSA LİMANI

018470

03.01.2020

uyumlu
Son Güncelleme: 09.01.2020 22:25
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