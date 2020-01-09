Gübre analiz sonuçları tamam

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.
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İTHAL EDEN FİRMA ADI
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İTHAL EDİLEN FİRMA ADI
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GÜBRE TÜRÜ
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GÜBRE FORMU
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TİP ADI
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NUMUNE ALIM YERİ
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NUMUNE KODU
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NUMUNE TARİHİ
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ANALİZ SONUCU
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PINARLI TARIM HAYVANCILIK İŞLETMELERİ
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GÜZENLER GÜBRE TARIM ÜRÜNLERİ
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KİMYEVİ
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KATI
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%33 AMONYUM NİTRAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018481
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03.01.2020
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uyumlu
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BİREN TARIM
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İGSAŞ AŞ.
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KİMYEVİ
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KATI
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%21 AMONYUM SÜLFAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018468
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03.01.2020
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uyumlu
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SERA TARIM
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ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.
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KİMYEVİ
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KATI
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%21 AMONYUM SÜLFAT
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018469
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03.01.2020
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uyumlu
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SERA TARIM
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ALP ATEŞ GÜBRE AŞ.
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KİMYEVİ
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KATI
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%46 ÜRE
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GAZİMAGUSA LİMANI
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018470
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03.01.2020
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uyumlu