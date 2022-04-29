"Grup toplantısında Faiz Sucuoğlu’na tam destek verildi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bugün Meclis’te gerçekleşen ve 4 saat süren grup toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

BRT’de yer alan habere göre, Hasipoğlu, Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun milletvekillerine koalisyon hükümetinin bozulması ve yeniden oluşumu konusunda bilgi verdiğini kaydetti.

Tek tek tüm vekillere söz verilerek görüş alındığını belirten Hasipoğlu, toplantının sonunda Sucuoğlu’na tam destek verildiğini söyledi.

Hasipoğlu, UBP grup toplantısının ardından Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kritik toplantıya da işaret ederek, hükümet ortaklarının bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapıldığını aktardı.

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, toplantı sonrasında ortaklar arasında bir uyumun söz konusu olduğunu ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan güven oylamasında herhangi bir sorun görülmediğini belirtti.