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Gripten Korunmak İçin Vücut Direncinin Düşmemesine Dikkat Edilmeli

Lefkoşa, 9 Ocak 2020 (.): Sağlık Bakanlığı, gripten korunmak için vücut direncinin düşmemesine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gripten Korunmak İçin Vücut Direncinin Düşmemesine Dikkat Edilmeli

Lefkoşa, 9 Ocak 2020 (.): Sağlık Bakanlığı, gripten korunmak için vücut direncinin düşmemesine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:01
Gripten Korunmak İçin Vücut Direncinin Düşmemesine Dikkat Edilmeli

Lefkoşa, 9 Ocak 2020 (.): Sağlık Bakanlığı, gripten korunmak için vücut direncinin düşmemesine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden griple ilgili yapılan açıklamada, gribin, Influenza adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan, ani olarak 39°C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle başlayan bir enfeksiyon hastalığı olduğuna işaret edildi.

Bildiride, gribin, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabildiği kaydedildi.

Yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük, solunum güçlüğü gibi belirtilerden herhangi biri ve ateş olması halinde olası grip vakası kabul edildiği kaydedilen açıklamada, iki yaşın altındaki çocuklar ve 65 yaş üzeri yaşlılarda bu belirtilere ateş eşlik etmeyebileceği ifade edildi.

GRİP NASIL BULAŞIR?

Gribe yol açan Influenza virüsünün çok kolay ve hızlı bulaştığı kaydedilen bildiride, öksürük ve hapşırık ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta kişiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaştığı kaydedildi.

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GRİPTEN KORUNMA

Gripten korunmanın başlıca yolunun vücut direncinin düşmesini engellemekten geçtiği kaydedilen açıklamada, “Bu nedenle mevsim özelliklerine uygun giyilmeli, bol sulu gıdalar, taze meyve ve sebze tüketilmelidir. Hastalar ile yakın temastan, ortak eşya kullanımından kaçınılmalıdır” denildi.

Bazı kişilerin ise muhakkak her yıl grip aşısı olması gerektiği belirtilen açıklamada, 65 yaşından büyükler, şeker hastaları (diyabet), astım hastaları kronik akciğer hastaları (Bronşit v.b),
Kronik kalp ve damar sistemi hastaları (koroner arter hastaları), bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ( kronik kan hastalığı- hemoglobinopati- olanlar, kanser hastalığı, immunsupresif kullananlar),
Huzurevi, bakımevi v.b ortamlarda yaşayanların girp aşısı olması gerektiği belirtildi.

Bazı kesimlerin ise grip aşısı olmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, 6 aydan küçük bebekler, yumurtaya karşı anafilaktik tarzda alerjisi olanlar (yumurta yediğinde alerjik şoka girenler), hamileliğin ilk 3 ayı içinde olanların (ancak doktor tarafından kesin gerekli olduğu tespit edilirse grip aşısı olabilirler) aşı olmaması gerektiği kaydedildi.

Grip aşısının vücutta 1-2 hafta içinde koruyucu düzeye eriştiği, aşı, içerdiği virüs tipleri, salgınlara neden olan virüs tipine benzerse, sağlıklı erişkinlerde yaklaşık yüzde 70 oranında etkili olduğu belirtildi.

GRİP HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Mevsime uygun giyinme, yeterli beslenme, istirahat gibi genel önlemlerle hastalığın atlatılabileceği ifade edilen açıklamada, “Ancak risk grubundaki hastalar muhakkak ilk 48 saat içinde hastanelere başvurarak uygun tedaviyi almalı, gerekirse yatış açısından değerlendirilmelidirler” denildi.

(ID/FEZ)
 

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