banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122747
ALTIN
296.554
DOLAR
5.9170
STERLİN
7.7782
EURO
6.5590
Uyuşturucu zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Arkadaşını bıçakla ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLAMA!
İnek ölüsü sahile vurdu
İNEK ÖLÜSÜ SAHİLE VURDU

Gripli hasta , hastalığının 'bulaşıcı' olduğunu unutmamalı

- Grip hastalığında önemli bir toplumsal önlem de; hasta kişilerin çevresindekiler ile makul bir uzaklıkta olması zorunluluğudur.

Gripli hasta , hastalığının 'bulaşıcı' olduğunu unutmamalı

- Grip hastalığında önemli bir toplumsal önlem de; hasta kişilerin çevresindekiler ile makul bir uzaklıkta olması zorunluluğudur.

22 Ocak 2020 Çarşamba 17:04
Gripli hasta , hastalığının 'bulaşıcı' olduğunu unutmamalı

Kış aylarında görülme olasılığı daha fazla olan soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların yayılma hızının, toplu yaşamın bileşenleri ile ilgili olduğu bilinen bir gerçek.

banner317
Derslikler, toplu çalışma alanları, sinema ve konser salonları, alış-veriş merkezleri, dinlenme ve eğlence işletmeleri, terminaller gibi kalabalık ortamlara zorunlu girişler, solunan hava veya temas içeren hareketler ile bu hastalıklara ait virüsün bulaşma risklerini de beraberinde getiriyor.

Kısa bir tedavi ile çözüm bulacak bu türden bir sağlık sorununun, en az kişiyi etkilemesi için; hastalanmış kişinin, tıbbi tedavi süreci içinde mümkün ise 'en az kişi' ile yüz yüze teması gerekiyor. Özellikle Asya ülkelerinde sıkça gözlemlenen, bulaşıcı hastalık esnasında 'maske takma' bilincinin toplumumuzda olmadığı da düşünülecek olursa; hiç değilse virüsü taşıyan kişinin gözetim altında ve yalnız olarak dinlenmesi veya dinlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren  'Smart Health Life Center'  İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler katıldığı bir panelde konuyla ilgili olarak,  "Nezle olarak başlayıp, önlem alınmadığı takdirde zatürre gibi ağır sonuçlara varabilecek hastalıklar, kış şartlarında daha çok kapalı alanlarda olmamız sebebiyle yayılmaya daha uygun hale gelir. Solunum, temas yoluyla bulaşan bu virüsler, ilave bakteriler ile karışık enfeksiyonlara da dönüşebilir. Bağışıklık sistemimiz karşı koyamayabilir. Öksüren ya da hapşıran bir kişinin,  ağzını eliyle kapaması sonrasında bir diğer kişiyle tokalaşması virüsün geçmesi için yeterlidir. Kapı kolları, market sepet ve arabaları, ofis telefonları, klavyeler, bankolar yani; ortak kullanıma açık olan tüm nesnelerin, virüslerin potansiyel olarak bulunduğu satıhlara sahip olduğu da bilinmelidir. Buna karşın; Elverişli olduğumuzda ellerin sabun ile yıkanması iyi bir önlemdir. Ancak, bu noktada; Toplumsal bilinç, hasta olan kişinin 'sınırlı olarak izole edilip' mutlaka dinlendirilmesine yönelik olarak çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizm ve Çevre Bakanı Üstel Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti
Turizm ve Çevre Bakanı Üstel Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti
İçişleri Bakanı Baybars, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilecek
İçişleri Bakanı Baybars, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilecek
DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi Ecem İnce “Kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (Yavaş Şehir) Felsefesi” konulu araştırmasını belediye başkanlarına sundu
DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi Ecem İnce “Kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (Yavaş Şehir) Felsefesi” konulu araştırmasını belediye başkanlarına sundu
Canaltay: “Böylesi halka kapalı bir dönem görülmedi”
Canaltay: “Böylesi halka kapalı bir dönem görülmedi”
İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaçla ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaçla ilgili Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Otobüs durakları işgal altında!
Otobüs durakları işgal altında!
İnek ölüsü sahile vurdu
İnek ölüsü sahile vurdu
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
"tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki Tüm Mezarlar Ve Şehitlikten Alınıp Lefkoşa Kabristanlığı’na 'meçhul' Diye Gömülen 11 Şehidin Mezarı Açılarak Kimlik Tespiti Yapılsın"
Ardahan Kadınlar Derneği Faaliyete Başladı
Ardahan Kadınlar Derneği Faaliyete Başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim