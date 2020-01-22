Gripli hasta , hastalığının 'bulaşıcı' olduğunu unutmamalı

Kış aylarında görülme olasılığı daha fazla olan soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların yayılma hızının, toplu yaşamın bileşenleri ile ilgili olduğu bilinen bir gerçek.

Derslikler, toplu çalışma alanları, sinema ve konser salonları, alış-veriş merkezleri, dinlenme ve eğlence işletmeleri, terminaller gibi kalabalık ortamlara zorunlu girişler, solunan hava veya temas içeren hareketler ile bu hastalıklara ait virüsün bulaşma risklerini de beraberinde getiriyor.

Kısa bir tedavi ile çözüm bulacak bu türden bir sağlık sorununun, en az kişiyi etkilemesi için; hastalanmış kişinin, tıbbi tedavi süreci içinde mümkün ise 'en az kişi' ile yüz yüze teması gerekiyor. Özellikle Asya ülkelerinde sıkça gözlemlenen, bulaşıcı hastalık esnasında 'maske takma' bilincinin toplumumuzda olmadığı da düşünülecek olursa; hiç değilse virüsü taşıyan kişinin gözetim altında ve yalnız olarak dinlenmesi veya dinlendirilmesi tavsiye ediliyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren 'Smart Health Life Center' İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler katıldığı bir panelde konuyla ilgili olarak, "Nezle olarak başlayıp, önlem alınmadığı takdirde zatürre gibi ağır sonuçlara varabilecek hastalıklar, kış şartlarında daha çok kapalı alanlarda olmamız sebebiyle yayılmaya daha uygun hale gelir. Solunum, temas yoluyla bulaşan bu virüsler, ilave bakteriler ile karışık enfeksiyonlara da dönüşebilir. Bağışıklık sistemimiz karşı koyamayabilir. Öksüren ya da hapşıran bir kişinin, ağzını eliyle kapaması sonrasında bir diğer kişiyle tokalaşması virüsün geçmesi için yeterlidir. Kapı kolları, market sepet ve arabaları, ofis telefonları, klavyeler, bankolar yani; ortak kullanıma açık olan tüm nesnelerin, virüslerin potansiyel olarak bulunduğu satıhlara sahip olduğu da bilinmelidir. Buna karşın; Elverişli olduğumuzda ellerin sabun ile yıkanması iyi bir önlemdir. Ancak, bu noktada; Toplumsal bilinç, hasta olan kişinin 'sınırlı olarak izole edilip' mutlaka dinlendirilmesine yönelik olarak çalışmalıdır." değerlendirmesini yaptı.