banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Grev var!
El-Sen sarayın elektriklerini kesti!
Bir ekmek artık 5 buçuk TL
Son Dakika
Kurlar güne nasıl başladı?
Beklenen gün!
Beklenen gün!
banner405
Flaş Haber
Bir ekmek artık 5 buçuk TL
Kapat

Grev var!

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

01 Nisan 2022 Cuma 09:29
Grev var!

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.

banner341
Grev ve bu çerçevede gerçekleşecek eyleme KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hür-İş’e, Türk-Sen’e ve Dev-İş’e bağlı sendikalar, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Mec-Sen destek veriyor.

Bu arada sendika temsilcileri Başbakanlık önünde kurdukları zam çadırı önünde ve Meclis önünde dün akşam üzerei ekmek dağıttı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen sarayın elektriklerini kesti!
El-Sen sarayın elektriklerini kesti!
Bir ekmek artık 5 buçuk TL
Bir ekmek artık 5 buçuk TL
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Beklenen gün!
Beklenen gün!
Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı
Hırsızlıktan tutuklu kişinin yeni suçları ortaya çıkarıldı
Ertuğruloğlu: “Kıbrıs konusunda top, uluslararası camianın sahasındadır“
Ertuğruloğlu: “Kıbrıs konusunda top, uluslararası camianın sahasındadır“
Çavuşoğlu: “Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şart”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şart”
Eroğlu, Stewart'ı kabul ederek görüştü
Eroğlu, Stewart'ı kabul ederek görüştü
Girne'nin sevilen insanlarından Ünsal Gürok'un ani ölümü herkesi yasa boğdu
Girne'nin sevilen insanlarından Ünsal Gürok'un ani ölümü herkesi yasa boğdu
Tatar: “KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini almasının ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum”
Tatar: “KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini almasının ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim