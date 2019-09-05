Green Pedal’dan ‘Gençlik’ projesi

Son yıllarda bisiklet sporuna büyük katkılar yapan Green Perdal Bisiklet Kulübü yeni projesiyle yine bir ilke imza atıyor.
Günümüzde gerek sağlık gerek çevresel nedenlerle önemi artan bisiklet kullanımını artırmak ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla oluşturulan proje, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından da destekleniyor.
Yoğun ilgi gören projenin okullara yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğa ulaştırılması da hedefler arasında.
Bisiklet süren ve böylece hem çevresini hem kendini koruyan ve geliştiren gençler yetişmesine katkıda bulunmak projenin en önemli amacı olarak gösteriliyor.