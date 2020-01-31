Greatstone mağduru ailelerden Tatar'a teekkür

Başbakan Ersin Tatar’ın büyük hassasiyet gösterdiği Lapta’da Greatstone 2 sitesi olarak bilinen ve Mahkeme emriyle açık artırma usulu ile satışı gerçekleşen sitedeki mevcut durum hakkında gerekli detaylı araştırma ve incelemeleri yaparak konu hakkında Başbakan’a rapor sunmak amacıyla Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla oluşturulan Özel Komite çalışmalarında başladı ve bu kapsamda bazı görüşmeler de gerçekleştirdi.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu Başkanlığında çalışmalarını sürdüren özel komite, ilk olarak ilgili kişiler, kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirerek ilgili tüm tarafların görüşüne başvuracak. Kimsenin mağdur olmaması ve taraflar arasında kabul edilebilir bir kazan-kazan çözüme ulaşmaya büyük önem veren Komite, taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir.

Bahse konu siteden ev alan İngiliz yatırımcılar bugün Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar ile de bir araya gelerek sıkıntı ve sorunlarını aktarıp Başbakan Tatar’a konuya gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür etti.