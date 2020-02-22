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Grand Sapphire Resort’ta 25 saatlik döküm başladı

25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar

Grand Sapphire Resort’ta 25 saatlik döküm başladı

25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:05
Grand Sapphire Resort’ta 25 saatlik döküm başladı
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KKTC’de devam eden en büyük proje olarak göze çarpan Grand Sapphire içerisinde yer alan Grand Sapphire Resort’un tamamlanması için çalışmalar son sürat sürüyor.

Türkiye’den ve KKTC’den uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen temel kazık çalışmalarının tamamlanmasının ardından dev proje yeni bir etaba geçti.

Grand Sapphire Resort Otel’in temel döküm işlemine başlandı. Bu işlem tamı tamına 25 saat devam edecek. Ciddi bir emek ve özveri işleyen iş için durmaksızın 25 saat boyunca temel döküm işlemi sürecek. 3 ay devam eden temel işlemlerinin ardından başlanan temel döküm süreci hızla tamamlanacak.

Grand Sapphire Resort Otel her ay 3 kat çıkılacak şekilde planlandı. Kıbrıs’ın en sağlam temellerinin atıldığı proje olarak ön plana çıkıyor.  32 ülkeye satışı devam eden Grand Sapphire Projesi’ne talebin de gün geçtikçe arttığı ifade edildi.

Northerland Group bünyesinde yürütülen Grand Sapphire projesi, otel yanında konut seçeneklerini de bünyesinde bulunduruyor.

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Adanın en gözde lokasyonu haline gelen Long Beaach bölgesinde yer alan Grand Sapphire, toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa ediliyor.

185 bin metrekarelik dev projede stüdyo daireden 4+1  lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar yer alıyor. Proje, her ihtiyaca cevap verebilmesi için modüler olarak tasarlandı.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda bin 574 konutu içinde barındıran devasa yaşam merkezi, dünyanın 32 ülkesinde pazarlanıyor. Ülke emlak piyasasının “satış” anlamında da gelişmesine katkı sağlayan proje içerisinden şu ana kadar 32 ülkeye 500 konut satışı yapıldı.

Bozkurt: Planlandığı gibi ilerliyor

Northerland Direktörü Koral Bozkurt, Grand Sapphire projesinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Kısa sürede, 32 farklı ülkeden, 500 değişik kişinin konut aldığını anımsatan Bozkurt, “Bu ülke ekonomisi ve turizmi için büyük bir adım. Biz ilk günden itibaren bu projenin ekonomik faydasını da, bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkıyı da anlattık. Yatırımcı biz olabiliriz ama, bunun bölgesel bir kalkınma modeli olduğunu da unutmamak gerekiyor” dedi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Grand Sapphire Resort
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