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Grand Sapphire Londra’da görücüye çıktı

Grand Sapphire Londra’da görücüye çıktı

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
Grand Sapphire Londra’da görücüye çıktı

Northerland Group’un Ada’nın en büyük yatırımı olarak tasarladığı Grand Saphire projesi, Londra’da tanıtıldı.

KKTC lansmanı 3 Temmuz akşamı Mağusa’da yapılacak projenin ön tanıtımı, binlerce Kıbrıslı Türk’ün katıldığı Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’nde görücüye çıktı..Londra Lee Valley Athletics’de yer alan festivalde Northerland geniş bir ekiple temsil edildi. Northerland Satış Müdürü Onur Bozkurt, oldukça faydalı temaslar yaptıklarını söyledi.

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Geand Saphire’in “KKTC’nin yüz akı” bir proje olduğuna dikkat çeken Bozkurt, devamla şunları söyledi:

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, her detayı ile ilgilendiğimiz Grand Saphire otel/ konut projemiz büyüklüğü ile, KKTC’nin en kapsamlı projesi.Çevre düzenlemesi, havuz, oyun alanları ile bizi tercih eden herkese farklı bir yaşam alanı sunuyoruz.

3 yılda tamamlamayı öngördüğümüz proje, ciddi ilgi görüyor. Bu da bizlerin daha yoğun çalışmasına neden oldu.  İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız projeye yoğun bir ilgi gösterdi.

Projenin kapsamlı olması yanında, uygun fiyat, kalite ve güven vatandaşlarımızın takdirine neden oldu. Bizleri büyük bir keyifle karşılayan Londra’daki vatandaşlarımıza teşekkür ederim. (MHA)

Son Güncelleme: 26.06.2019 17:52
Anahtar Kelimeler:
Grand Sapphire
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