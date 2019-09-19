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Grand Sapphire emlak piyasasına hayat verdi

Grand Sapphire emlak piyasasına hayat verdi

19 Eylül 2019 Perşembe 12:12
Grand Sapphire emlak piyasasına hayat verdi

Ülkemizin son dönemlerde yükselen değeri olan Long Beach Bölgesi’nde inşasına başlanan Grand Sapphire projesi, yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyan ve yatırım yapmak isteyen yüzlerce insanın ilgi noktası oldu.

NORTHERLAND Group, onlarca ülkedeki emlak ofisleri ile bulunan ilişkileri sayesinde pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.

İnşaat bölgesinde yoğun bir çalışma devam ederken, diğer yandan da yerli ve yabancı alıcılar için pazarlama ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Bir çok alanda KKTC’de “ilkleri” içerisinde barındıracak proje, fore kazık temel sistemi ile de ülkemizdeki üniversite öğrenilerinin ilgisini çekiyor. Gelen talepleri değerlendiren NORTHERNLAND Group yetkilileri, üniversite öğrencilerini de bu süreçte güvenli bir şekilde inşaat alanında ağırlamaya hazırlanıyor.

NORTHERNLAND Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, genç ve yetenekli bir ekiple, hem inşaat hem de pazarlama alanında insanüstü bir çaba ortaya konulduğunu söyledi.

Proje ile ilgili veren Bozkurt , “Grand Sapphire, adamızın en gözde lokasyonu olan İskele Long Beach sahilinde yer alıyor.

Toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa edeceğimiz, 185.000m2 lik bu dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar için projelendirme yapıldı.

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Projemizi, her ihtiyaca cevap verebilmesi için modüler olarak tasarlandı.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda 1574 konutu içinde barındıran bu devasa yaşam merkezi Rezidans bölümümüzü oluşturacak.

5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort otelimiz, birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Rezidans bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak.”

En yüksek vergi…

KKTC’de devam eden en büyük projelerden biri olan Grand Sapphire, devlete 50 milyon TL vergi sağlayacak bir büyüklükte ve verginin ciddi bir bölümü de belediye ve devlet kasasına akmaya başladı.

Projenin tamamlanmasının ardından, otel ve rezidans alanında kalması beklenen kişi sayısı 4 bin 500. Projede alt yapı ve çevresel etkiler de hazır. Bölge içerisinde devasa havuzlar ve arıtma sistemlerinin yanı sıra, toplam 3 bin ağaç ekimi için herşey hazır.

“7 yıldızlı yaşam için yola alıyoruz”

Koral Bozkurt, “yedi yıldızlı yaşam” sloganı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, projenin eksiksiz ve kesintisiz devamı için gerekli finansal çalışmaların da tamamlanmış olduğunun altını çizdi.

Bozkurt, “Grand Sapphire; 8 ay doluluğu baz aldığımızda yılda 110 milyon dolar; yani 660 milyon TL ülke ekonomisine katkıda bulunacak dev bir proje ve yaşam biçimidir. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlerde, tüm esnaf şahidimizdir ki bizler yüzde 100 yerli sermayeyle çalıştık. Bunun nedeni tamamen kendi iş insanımızı destekleyerek birlikte güçlenmeye olan inancımızdır. Bu Grand Sapphire projemizde de böyle olacak. Bizimle birlikte, ülke esnafı da yedi yıldızlı bir yaşam alanı için üretim yapmaya başladı” dedi.

Son Güncelleme: 19.09.2019 12:26
Anahtar Kelimeler:
Grand Sapphire Emlak
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