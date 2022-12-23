Gözler Salahi Uçkan’da

25 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Seçimlerde Alsancak Lapta Çamlıbel Belediyesi için yarışacak adaylar arasında ön plana geçen Uçkan, ‘’Kavganın kazananı olmaz, biz kavga için gelmiyoruz…Biz yaptıklarımızla anıldık, yapacaklarımızla hafızalardan silinmemek için yeniden geliyoruz’’ dedi.

YENİ İLKLER İÇİN YENİDEN ADAYIM

Lapta kasabasının tüm içme suyu şebekesinin değiştirilmesi, telefon sistemlerinin tamamen yenilenmesi ve o dönem için çok önemli olan futbol sahasının çimlendirilerek hayata geçirilmesi, 90’lı yıllarda oteller bölgesinin kanalizasyon sistemi ile arıtma tesisinin kurulması, bugün Lapta Belediyesi’nin topraklarına katılan çevredeki birçok arazinin mülkiyetinin Lapta Belediyesi’ne devredilmiş olması, özellikle oteller bölgesi kaldırımlarının parke ile kaplanması gibi birçok ilkleri başarmış olan Uçkan, ‘’yeni ilkler için yeniden adayım’’ dedi.

‘’Amacımız, beldemizi herkesin imreneceği bir düzene ve estetiğe kavuşturmaktır’’

Alsancak-Lapta ve Karşıyaka’daki kanalizasyon sorunu çözüme ulaştırılacak en önemli gündemi olacak. Bölgemizde, gençlerimizin önünde duran engellerden biri olan konut ve istihdam sorunlarının en kısa sürede çözümlenmesini hedefliyorum. Bu konuda öngördüğümüz çalışmalar ve yatırımlarla gençlerimizin sorunlarına temel çözümler oluşturacağız.

Kırılmış umutları, yıkılmış hayalleri yeniden yeşerteceğiz. Çocuklarımızın geleceğini birlikte kuracağımız günler için yollardayız. 25 Aralık halkımızın karanlığa karşı yakacağı meşale ile bayramımız olacak.

Kaynak: Kıbrıs express