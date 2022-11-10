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Gözler kara kutuda!

Universalbank'taki yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir aşamaya gelindi. Banka'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN'ın kızkardeşinin kızı olan ve uzun yıllar UNİVERSALBANK Genel Müdürü olarak görev yaptığı için Bankanın Kara Kutusu olarak nitelendirilen Serap TEKMAN, ERKMAN ailesinin konuşmaması yönündeki baskılarına ve ERKMAN ailesi tarafından ısrarla polise bilgi vermemesi için yapılan çalışmaların sonuna gelindi.

10 Kasım 2022 Perşembe 08:11
Gözler kara kutuda!

Universalbank'taki yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir aşamaya gelindi. Banka'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN'ın kızkardeşinin kızı olan ve uzun yıllar UNİVERSALBANK Genel Müdürü olarak görev yaptığı için Bankanın Kara Kutusu olarak nitelendirilen Serap TEKMAN, ERKMAN ailesinin konuşmaması yönündeki baskılarına ve ERKMAN ailesi tarafından ısrarla polise bilgi vermemesi için yapılan çalışmaların sonuna gelindi. 
KIBRIS MANŞET'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre UNİVERSALBANK eski Genel Müdürü Serap TEKMAN'ın polis soruşturma ekibi tarafından bankadaki yolsuzluklarla ilgili aynı zamanda Dayısı da olan Yönetimi Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN ve kuzenleri olan banka hissedarları tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili ifadesi alınacak. 
YENİ TUTUKLAMA OLACAK MI ? 
Universalbank'taki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak başlatilan soruşturmada Şemsi Kazım ERKMAN, eşi Halide ERKMAN ve kızları Betül ERKMAN ile Eda ERKMAN ağır teminat şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışına çıkışları yasaklanarak serbest bırakılmış, diğer kızları Sibel ERKMAN ile Çiğdem ERKMAN ve oğlu Metin ERKMAN hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Eski Genel Müdür Serap TEKMAN'ın polise vereceği ifade sonrası soruşturmanın yeni bir boyut kazanması ve yeni tutuklamalar olması beklendiği Hukuk Çevrelerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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Son Güncelleme: 10.11.2022 10:26
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