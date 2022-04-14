banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gözler bu görüşmede...
Avcıoğlu:''Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak''!
“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Altın son bir ayın zirvesine yakın seyrediyor
banner404

Gözler bu görüşmede...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.

14 Nisan 2022 Perşembe 10:22
Gözler bu görüşmede...

Anadolu Ajansı’na göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 13.00’te başlayacak.

Görüşmede, Başbakan Sucuoğlu ile birlikte Ankara’ya giden heyet de yer alacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nde son detayları ele almak üzere dün Ankara’ya gitmişti.

banner341
UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu'na, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Sunat Atun eşlik ediyor.

Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı müsteşarları da heyette yer alıyor.

Başbakan Sucuoğlu’nun yarına kadar sürecek Ankara temaslarının odak noktasında iktisadi ve mali protokol üzerinde görüşmeler bulunuyor.

İmza aşamasına getirilen protokole son şeklinin verilip, törenle imzaların atılması bekleniyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluFuat OktayKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcıoğlu:''Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak''!
Avcıoğlu:''Arıklı'nın beceremediğini Atun yapacak''!
“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70
“Yaşamdan memnuniyet” oranı yüzde 70
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Yarın Çalışma Dairesi'nde grev var!
Nöbetçi Eczaneler
Nöbetçi Eczaneler
Koronavirüs bir can daha aldı!
Koronavirüs bir can daha aldı!
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor
Başbakan Sucuoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar ve Anastasiades ara bölgede lansman etkinliğine katıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim